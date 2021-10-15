Almanya'da elektrikten alınan vergi düşürülecek

Alman hükümetinin, yükselen enerji fiyatları karşısında tüketicilerin üzerindeki yükü hafifletmek üzere 2022'den itibaren elektrik vergisini büyük ölçüde düşüreceği bildirildi.





4 büyük elektrik iletim sistemi operatörü 50Herz, Amprion, TenneT TSO ve TransnetBW'den yapılan açıklamada, yenilenebilir enerjiyi finanse etmek amacıyla Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG) kapsamında tüketicilerden kesilen verginin, 1 Ocak'tan itibaren kilovat saat başına yüzde 40'tan fazla düşüşle 3 bin 723 sente (0.043 dolar) ineceği belirtildi.





Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak öne çıkan Almanya'da 2000 yılında fosil yakıtlardan daha temiz enerji kaynaklarına geçişe ön ayak olmak amacıyla 'yeşil vergi' uygulaması başlatılmıştı. Söz konusu vergi indiriminin miktarı, son 20 yılda ilki teşkil ediyor.





Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, geçen günlerde 'elektriği uygun fiyatta tutmak için' EEG kapsamında verginin önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen kaldırılması gerektiğini söylemişti.





İndirim, kısmen de olsa 2021'in başında getirilen karbon emisyonları vergisi sayesinde, devlet sübvansiyonlarıyla tazmin edilecek.