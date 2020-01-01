Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da emeklilere 160 euro zam yapıldı /01 Ocak 2020 20:00

Almanya'da emeklilere 160 euro zam yapıldı

Almanya’da 2010-2018 yılları arasında ortalama emekli maaşının enflasyondan daha fazla arttığı bildirildi. Alman Yazı İşleri Ağı’nın (RND) haberine göre bu dönemde ortalama emekli maaşı yüzde 22,4 artış göstererek 740 eurodan 906 euroya yükseldi.

SHABER3.COM

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verilerine göre aynı dönemde fiyat artışları ise yüzde 11,4 seviyesinde kaldı. Ancak bir önceki on yılda durum tam tersi bir seyir izlemişti. 2000-2010 yılları arasında ortalama emekli maaşı yüzde 6 artış göstermiş, fiyatlar ise yüzde 16,6 seviyesinde artmıştı.
 
Deutsche Welle Türkçe haberine göre, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verilerini değerlendiren Sol Partili milletvekili Sabine Zimmermann, “Federal hükümetin geçtiğimiz yıllarda yaptığı emekli maaşı zamlarının üzerine yatması için bir neden yok. Bunun (zamların) tek nedeni siyasi erdem değil güçlü ekonomidir” dedi. Zimmermann emekli maaşının arttırılması için hükümete çağrıda bulundu.

2019 yılı başında uluslararası danışmanlık şirketi Ernst & Young tarafından yapılan bir kamuoyu araştırması Almanya’da yaşlılık döneminde yoksulluk yaşayacağına dair endişe duyanların sayısının arttığını göstermişti. Araştırmaya göre Almanya’da halkın yüzde 56’sı emeklilik dönemi geldiğinde alacağı maaşın ve kişisel hayat standardının güvence altında olmadığı görüşünde olduğunu söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da emeklilere 160 euro zam yapıldı Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Pickup donmuş göle gömüldü

Pickup donmuş göle gömüldü

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

AKP'li başkandan dedikodu kulübesi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Papa'nın kızdığı an

Papa'nın kızdığı an

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:13:29