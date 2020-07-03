Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da emeklilerin durumunu düzeltecek yasa kabul edildi /03 Temmuz 2020 11:03

Almanya'da emeklilerin durumunu düzeltecek yasa kabul edildi

Almanya’da uzun süre çalışıp da düşük emeklilik maaşı alanların aylıklarında iyileştirme yapılmasını sağlayacak Temel Emeklilik Yasa Tasarısı, CDU/CSU ve SPD milletvekillerinin lehte oy kullanmasıyla Federal Meclis’ten geçti.

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Tartışmalara yol açan ve başlangıçta koalisyon ortaklarını karşı karşıya getiren tasarıyla emeklilere ek gelir sağlanması hedefleniyor. 

Tasarı sayesinde yaklaşık 1.3 milyon emeklinin yüzü gülecek. Tasarıdan faydalanmanın temel şartı 33 yıl boyunca çalışıp emeklilik pirimi ödemek. Emeklilere rahat nefes aldıracak ödenek federal bütçeden karşılanacak. Tasarının bütçeye getireceği yıllık yükün 1.3 milyar Euro ile 1.6 milyar Euro arasında olması bekleniyor. Tasarı, Eyaletler Meclisi’nin cuma günkü oturumunda onaylandıktan sonra yasalaşacak. 
Hürriyet'te yer alan habere göre SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın mimarisi olduğu Temel Emeklilik Yasa Tasarısı, 1 Ocak 2021 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Almanya'da çalışanların maaşının yüksek olmasına rağmen emeklilerin gelirlerinin düşüklüğü uzun yılardır tartışılıyordu.
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