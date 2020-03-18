Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da en yetkili ağızdan korkutucu rakam: 2-3 ayda 10 milyon kişi... /18 Mart 2020 15:31

Almanya'da en yetkili ağızdan korkutucu rakam: 2-3 ayda 10 milyon kişi...

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede hızla artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle yetkililerin açıkladığı önlemlere ve hijyene azami dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.

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RKI Başkanı Lothar Wieler, virüsün bulaşma hızının azaltılamaması durumunda Almanya'da 2-3 ay içinde vaka sayısının 10 milyona yükselebileceğini belirtti. Wieler, "Daha haftalar ve aylarca sürecek bir epideminin başlangıcındayız" diye konuştu. Almanya'da gece yarısı itibarıyla vak'a sayısı 10 bin 69 olarak kaydedildi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise şu an 29. Ülkede bir gün içinde yeni enfekte insan sayısınınsa 702 olduğu belirtildi.

ACİL ÖNLEMLER ALINIYOR

Bu arada Almanya yeni koronavirüsle (SARS-CoV-2) mücadele amacıyla bir acil eylem planı devreye soktu. Artan COVID-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminde kaos yaşanmaması için yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesinin artırılması için harekete geçildi.  

Gerek federal gerekse eyaletler düzeyinde salı günü alınan karara göre, eyalet yönetimleri ”bu hedefe ulaşmak için geçici yoğun bakım üniteleri kurmak” amacıyla hastanelerle birlikte çalışacak.
Bu bağlamda yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Söz konusu planlara ilk kez haber portalı Spiegel Online yer vermişti.

Almanya Sağlık BakanıJens Spahn’ın verdiği bilgiye göre, Almanya genelindeki yoğun bakım ünitelerinde 25 bini solunum desteğine sahip 28 bin kişilik yoğun bakım kapasitesi bulunuyor.

Alınan karar uyarınca ayrıca daha hafif seyreden vakalar için ise rehabilitasyon merkezleri, oteller veya büyük spor salonları ek kapasite sağlayacak.
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