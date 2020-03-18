Almanya'da en yetkili ağızdan korkutucu rakam: 2-3 ayda 10 milyon kişi...

RKI Başkanı Lothar Wieler, virüsün bulaşma hızının azaltılamaması durumunda Almanya'da 2-3 ay içinde vaka sayısının 10 milyona yükselebileceğini belirtti. Wieler, "Daha haftalar ve aylarca sürecek bir epideminin başlangıcındayız" diye konuştu. Almanya'da gece yarısı itibarıyla vak'a sayısı 10 bin 69 olarak kaydedildi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise şu an 29. Ülkede bir gün içinde yeni enfekte insan sayısınınsa 702 olduğu belirtildi.







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