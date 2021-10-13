Almanya'da enflasyon 28 yıl sonra yüzde 4'lere çıktı

Artan enerji fiyatları Almanya'da enflasyonu son 28 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Enflasyon Eylül ayında, 1993 Aralık ayında kaydedilen yüzde 4,3'lük oranın ardından ilk kez, yüzde 4'ün üzerine çıktı. Eylül'de enflasyon, bir önceki yıl Eylül ayına göre yüzde 4,1 olarak saptandı.





Federal İstatistik Dairesi, Eylül ayında enflasyonda kaydedilen artışta enerji piyasalarındaki gelişmelerin rol oynadığına işaret etti. Daire yetkilisi Christoph-Martin Mai, enerji fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 14,3'lük artış kaydedildiğini belirterek, bu yılın başında yürürlüğe sokulan karbondioksit vergisinin de enerji mamullerindeki fiyat artışlarında etkili olduğunu ifade etti. Şirketler, Ocak ayından bu yana yakılan dizel, benzin, kalorifer yakıtı ve doğalgaz sonucu oluşan karbondioksit salınımı için ton başına 25 euro ödüyor. Mai, geçen yıla göre kalorifer yakıtında yüzde 76,5, benzinde yüzde 28,4, doğalgazda yüzde 5,7 ve elektrikte yüzde 2 oranında fiyat artışı yaşandığını belirtti.





Gıda enflasyonu yüzde 4,9'a çıktı





Gıda maddelerinde de artış yüzde 4,9 ile alışılmışın üstünde gerçekleşti. Sebzede yüzde 9,2'ye varan fiyat artışları kaydedilirken süt ürünleri ve yumurta yüzde 5,5 pahalandı.







