Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da enflasyon düşüşe geçti /31 Mart 2023 07:34

Almanya'da enflasyon düşüşe geçti

Almanya ve İspanya'da mart ayı enflasyon rakamlarında düşüş kaydedildi.

SHABER3.COM

Enerji fiyatlarının düşmesiyle gelen yavaşlama, Euro Bölgesi'nin son yıllardaki yüksek fiyat artış dönemini geride bıraktığına dair umutları artırdı.

Federal istatistik kurumu Destatis'in verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yıllık enflasyon, martta yüzde 7,4'e geriledi. Ocak ve Şubat aylarında ise Almanya'nın enflasyon oranı yüzde 8.7'de sabit kalmıştı.

"Enerji ve gıda fiyatları, enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip"

Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı, bunun da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Kurum, gıda fiyatlarının bu ay "ortalamanın üzerinde" bir artış göstermeye devam ederken, enerji fiyatlarındaki artışın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji maliyetlerini artırdığı Mart 2022'ye kıyasla "önemli ölçüde yavaşladığını" açıkladı.

İspanya'da mart enflasyonu yüzde 3,3

İspanya ise Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,3 olarak açıkladı.

Enflasyonda son iki aydır art arda görülen yükselişin ardından düşüşe geçildiğini duyuran INE, mart ayı enflasyonunun yıllık 2,5, bir ay öncesine göre ise 2,7 puan düşüş kaydederek, yüzde 3,3 olduğu bildirildi.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olan mart ayında tespit edilen enflasyondaki gerilemenin Ağustos 2021'den bu yana aylık en düşük enflasyon oranı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Ekonomi Bakanı Nadia Calvino da dün mecliste yaptığı konuşmada, AB fonları sayesinde İspanya'nın pozitif büyüme perspektifinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl 5 ayda enflasyonu 5 puan düşürmeyi başardık ve kendimizi Avrupa'nın en düşük enflasyona sahip ülkeleri arasına yerleştirdik." demişti.
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