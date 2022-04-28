Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı /28 Nisan 2022 23:02

Almanya'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı

Dünyada yükselişe geçen enflasyon rakamlarının Almanya'da son 40 yılın zirvesine çıktığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesinde.

Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar sonrasında enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, Almanya'da enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasına neden oldu.

Federal İstatistik Dairesi'nden bugün yapılan açıklamada, enflasyon bu ay, mart ayındaki yüzde 7.3'ten yüzde 7.4'e yükseldi.

Ülkede benzer yükseklikte enflasyon rakamı en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle kaydedilmişti.

Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.


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