Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana destek hazırlığı /27 Haziran 2022 13:40

Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana destek hazırlığı

Almanya'da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında, çalışanlara vergiden muaf, tek seferlik bir ödeme yapılması için çalışmalara başlandı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enflasyonla mücadele kapsamında çalışanları ekonomik olarak destekleyen bir teklif hazırlığına başladı. Henüz hazırlık aşamasındaki teklife göre, işverenler tek seferliğine mahsus olmak üzere çalışanlarına vergi kesintisi olmadan bir ödeme yapacak. Sendikalar da buna karşılık toplu iş sözleşmelerinde ücret artış talebinin bir kısmından vazgeçecek.

Bild am Sonntag gazetesi söz konusu tek seferlik ödemenin gelecek yıl yapılacağını yazdı. Handelsblatt da haberinde ödemenin korona yardımına benzer ve vergiden muaf olacağını ifade etti. Almanya'da işverenlerin çalışanlarına pandemi nedeniyle ödedikleri korona yardımı, vergi kesintisi olmaksızın 1500 euroya kadar çıkabiliyor.

Maliye Bakanı Lindner sıcak bakmıyor
Sosyal Demokrat Partili (SPD) başbakanın hazırlığını yaptığı bu öneriye koalisyonun küçük ortağı ise sıcak bakmıyor. Hür Demokrat Partili (FDP) Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Handelsblatt'a yaptığı açıklamada tek seferlik vergiden muaf ödemenin ancak işçi ile işverenin anlaşması halinde anlamlı olacağını söyledi.

"Maaş ve ücretlerin makul hale getirilmesinde sorumluluk işveren ve sendikalardadır" diyen Lindner bu sorumluluğun devlet tarafından üstlenilemeyeceğini savundu.

Lindner ayrıca yüksek kâr elde eden şirketlerde işverenin devlet tarafından bu biçimde desteklenmesinin uygun olmadığını ve korona yardımının enflasyonla mücadelede örnek olarak alınmaması gerektiğini söyledi. Lindner "(Korona yardımının) tüm bir ekonomiye yayılmak istenmesi federal hükümet ve eyaletler açısından ayrıca finanse edilebilir de değil" diye konuştu.

Almanya'da hükümet 4 Temmuz'da yüksek enflasyon gündemiyle sendikalar ve işverenlerle biraraya gelecek. Başbakan Scholz bu toplantının düzenleneceğini haziran ayı başında kamuoyuna duyurmuştu.

Bild am Sonntag'ın haberine göre hayata geçmesi halinde tek seferlik ödemelerden en fazla kazançla çıkan az ya da orta gelirliler olacak. Önerinin bir avantajı da maddi desteğin vatandaşlara daha hızlı bir biçimde ulaşması. Ancak çalışanların sadece yüzde 43'ünün bir toplu iş sözleşmesi ile ücretlendirildiği Almanya'da toplu iş sözleşmesiyle ücretlendirilmemiş çalışanlar ve düşük emekli maaşı alan emekliler için özel çözümler yaratılması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalar sürüyor ve habere göre tek seferlik ödemeyi devletin yapması seçeneği üzerinde de duruluyor.

Almanya'da yıllık enflasyon Mayıs ayında 1973/1974 kış mevsiminden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
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