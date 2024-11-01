Almanya'da erken seçim tartışması: Seçmen ne istiyor?

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) anketlerdeki kan kaybı sürerken erken seçim isteyen vatandaşların oranı yüzde 50'yi aştı.





DW Türkçe'nin haberine göre Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 54'ü erken seçim isterken yüzde 41'lik kesim ise seçimlerin planlandığı üzere 28 Eylül 2025'te yapılmasından yana görüş bildirdi.





Erken seçim istemeyenlerin çoğunluğunu SPD ve Yeşiller seçmenleri oluşturdu. SPD'lilerin yüzde 77'si ve Yeşiller seçmeninin yüzde 76'sı erken seçime sıcak bakmazken koalisyonun küçük ortağı FDP, oy oranı yüzde 5'lik barajın altında kaldığı için ankete dahil edilmedi.





Erken seçim isteyenler arasında yüzde 93'lük oranla aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) seçmeni başı çekti. Sol Parti'den kopan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) seçmeninin yüzde 75'i ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri seçmeninin yüzde 69'u "erken seçim" dedi.





Seçmenlerin yüzde 85'i hükümetten memnun değil

Ankette seçmenlerin mevcut hükümetten memnuniyetleri de soruldu. Hükümetin çalışmalarından "memnun" ya da "çok memnun" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14 ile şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Hükümetten memnuniyet oranı Ekim ayı başındaki anketlere göre yüzde beş daha gerilemiş oldu.





Hükümetten "memnun olmadığını" ya da "hiç memnun olmadığını" belirtenlerin oranı ise ay başından bu yana yüzde 6 artarak yüzde 85'e yükseldi. Sadece muhalefet partileri değil, iktidar partilerinin seçmenlerinde de çoğunluğun hükümetten memnun olmadığı dikkat çekti.





Hristiyan Birlik de umut vermiyor

Hükümeti oluşturan partilere duyulan hoşnutsuzluk artarken ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri öncülüğündeki bir hükümetin ülkenin sorunlarını daha iyi çözebileceğine güvenenlerin oranı da yüzde 23'te kaldı. Yüzde 53'lük kesim Hristiyan Birlik partileri öncülüğündeki bir hükümetin mevcut hükümete benzer performans göstereceğini düşünüyor.





Infratest dimap şirketine 28 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında yaptırılan ankete seçme hakkına sahip bin 333 kişi katıldı.





Son kamuoyu yoklamalarına göre Hristiyan Birlik partileri yüzde 34'lük oy oranıyla birinci siyasi parti konumunu korurken aşırı sağcı AfD yüzde 17 ile ikinci sırada yer alıyor. Anketlere göre SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 11, BSW yüzde 6 ve FDP yüzde 4 oy oranına sahip.