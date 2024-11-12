Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu









Alman basınına göre SDP, FDP ve partisi Yeşiller, 23 Şubat'ta erken seçim için anlaşmaya vardı. Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) erken seçim tarihine destek verdi.





NE OLMUŞTU?





Almanya'da iktidardaki SDP, Yeşiller Partisi ve FDP koalisyonun dağılmasının ardından beklenen gelişme yaşandı.Almanya'da süren erken seçim tartışmalarında tarih belli oldu. Koalisyonun dağılmasının ardından Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde sandık başına giderek yeni hükümeti belirleyecek.Nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açıklaması gerekiyor.Koalisyonun dağılması ve erken seçim kararının alınması, iktidar ortağı partilerin oy durumunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.Almanya Başbakan Olaf Scholz, görevden aldığı Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’le ilgili, “Güvenimi çok sık kırdı. Bütçe konusundaki anlaşmayı, hem de uzun müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kaldıktan sonra, tek taraflı olarak feshetti. Bu şartlar altında iş birliğini sürdürmek için gerekli olan güven temeli kalmadı. Bu şekilde ciddi bir hükümet çalışması yapmak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.Bu gelişmenin ardından sosyal demokrat SPD, Yeşiller Partisi ve liberal demokrat FDP’den oluşan üçlü koalisyon dağılmıştı. Scholz, 15 Ocak günü Federal Mecliste güven oylamasını sunmayı ve mart ortasında genel seçime gitmeyi planladığı öne sürülmüştü.