Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu /12 Kasım 2024 13:33

Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu

Almanya'da yaşanan koalisyon krizinin ardından erken seçim kararı alındı. Almanya, 23 Şubat 2025'te sandık başına gidecek.

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Almanya'da iktidardaki SDP, Yeşiller Partisi ve FDP koalisyonun dağılmasının ardından beklenen gelişme yaşandı.

ALMANYA SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Almanya'da süren erken seçim tartışmalarında tarih belli oldu. Koalisyonun dağılmasının ardından Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde sandık başına giderek yeni hükümeti belirleyecek.

ANA MUHALEFETTEN DESTEK

Alman basınına göre SDP, FDP ve partisi Yeşiller, 23 Şubat'ta erken seçim için anlaşmaya vardı. Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) erken seçim tarihine destek verdi.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açıklaması gerekiyor.

Koalisyonun dağılması ve erken seçim kararının alınması, iktidar ortağı partilerin oy durumunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Almanya Başbakan Olaf Scholz, görevden aldığı Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’le ilgili, “Güvenimi çok sık kırdı. Bütçe konusundaki anlaşmayı, hem de uzun müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kaldıktan sonra, tek taraflı olarak feshetti. Bu şartlar altında iş birliğini sürdürmek için gerekli olan güven temeli kalmadı. Bu şekilde ciddi bir hükümet çalışması yapmak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından sosyal demokrat SPD, Yeşiller Partisi ve liberal demokrat FDP’den oluşan üçlü koalisyon dağılmıştı. Scholz, 15 Ocak günü Federal Mecliste güven oylamasını sunmayı ve mart ortasında genel seçime gitmeyi planladığı öne sürülmüştü.
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