Almanya'da Erzurumlu aday başkente başkan seçildi

Almanya'nın en kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel'de dün yapılan belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunu, oyların yüzde 54,1'ini alan Samet Yılmaz kazandı. Yeşiller Partili Yılmaz böylece Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen bağımsız aday Gerrit Derkowski'yi geride bıraktı. Derkowski, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 45,9 oyda kaldı. Üç hafta önce yapılan ilk turda en yüksek oyu Derkowski almıştı.





Bu sonuçla Yeşiller, Kiel'de ilk kez büyükşehir belediyesi seçimlerini kazanmış oldu. Kentin mevcut Belediye Başkanı Ulf Kämpfer (Sosyal Demokrat Parti-SPD) iki dönemlik görevinin ardından yeniden aday olmamıştı.





DW Türkçe'nin haberine göre Kiel'de 16 Kasım'da yapılan ilk tur seçimde dokuz aday yarışmış, ancak hiçbir aday doğrudan seçilmek için gereken salt çoğunluğa ulaşamamıştı. İkinci turda seçime katılım oranı yüzde 43,5 olarak kaydedildi. İlk turda bu oran yüzde 48,7 olmuştu. Kiel'de 190 bin 779 seçmen bulunuyor.





Yılmaz: "Kiel'in geleceği için cesur adımlar atacağız"

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan ve Belediye Meclisi'nde Yeşiller'in eş grup başkanlığını yürüten 44 yaşındaki Samet Yılmaz, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçmenlere teşekkür ederek, "Bu şehir geleceğe cesurca ilerlesin diye bize net bir görev verildi. Bu görevi kararlılıkla üstleniyorum" dedi.





1981 Kiel doğumlu Samet Yılmaz görevini Nisan ayında devralacak.





Yaklaşık 250 bin nüfusa sahip üniversite kenti Kiel, uzun süredir Yeşiller'in güçlü olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Parti, belediye meclisinde en büyük grup konumunda olsa da şimdiye kadar büyükşehir belediye başkanlığı makamını SPD ve CDU paylaşmıştı. SPD son 16 yılda seçimleri kazanırken, CDU'nun son belediye başkanı 2003–2009 yılları arasında görev yapan Angelika Volquartz olmuştu.





Yılmaz, Yeşiller'in bu makamdaki ilk seçilmiş ismi olsa da, partili Peter Todeskino 2012 ve 2013–2014 yıllarında belediye başkanlığı görevini geçici olarak yürütmüştü. Ancak Todeskino doğrudan halk oyuyla seçilmemişti.





Samet Yılmaz kimdir?

Aslen Erzurumlu olan Dr. Samet Yılmaz, 2004-2010 yılları arasında Kiel'de Christian-Albrechts Üniversitesi'nde siyaset bilimi, İslam bilimi ve kamu hukuku eğitimi aldı. Yüksek lisansını Türkiye'nin İsrail'e yönelik dış politikasını konu alan teziyle tamamladı.





Eğitim yıllarında Filistin'deki Birzeit Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak bulundu. Ramallah'ta Goethe Enstitüsü, Kudüs'te Friedrich-Ebert-Vakfı ve Yemen'de Sana'a Üniversitesi'nde çeşitli çalışmalar yürüttü.





2009'da Bremen Eyaleti İçişleri Senatosu'nda İslam bilimleri uzmanı olarak görev yaptı. 2011'den bu yana Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Yılmaz'ın akademik ilgi alanları Türk dış ve güvenlik politikası, Almanya'daki siyasal İslam ve Ortadoğu güvenlik politikaları. Yılmaz'ın PKK ile müzakere süreci ve Türkiye'deki Selefilik üzerine yayınlanmış çalışmaları bulunuyor.





Almanya'da Türk kökenli ilk büyükşehir belediye başkanı olan Belit Onay, Hannover'de 2019 yılında seçilmişti. Yeşiller Partili Onay halen bu görevini sürdüyor.