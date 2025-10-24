Almanya'da facianın eşiğinden dönüldü: Polis askerle çatıştı

Almanya'da bir tatbikat sırasında iletişim bozukluğu sonucu faciadan dönüldü. Alman ordusunun tatbikat yaptığı bölgede tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar Çarşamba akşamı silahlı birini gördüklerini belirterek polis çağırdı. İhbar yerine bir helikopter eşliğinde çok sayıda polis gönderildi, bazı sokaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.





Bild gazetesinin aktardığı detaya göre askerler olay yerinde çok sayıda polis görünce bunu tatbikatın bir parçası sanarak polise tatbikat mermileriyle ateş açtı. Karşısında askerlerin olduğunu bilmeyen polis gerçek mermilerle karşılık verince bir asker yaralandı.





Alman ordusundan yapılan açıklamada, bir yanlış anlama sonucu vatandaşlarca çağrılan polis ile askerler arasında çatışma çıktığı, hafif yaralanan askerin kaldırıldığı hastaneden akşam saatlerinde taburcu edildiği bildirildi.





Olayın dün başlayan ve bir hafta sürmesi planlanan "Marshal Power" tatbikatı sırasında gerçekleştiği kaydedildi. 800 asker ve askerî polisin yanı sıra sivil kurtarma kuruluşları ve itfaiyenin de katıldığı geniş çaplı tatbikatta, bir NATO müttefikinin saldırıya uğraması senaryosuna karşı talim yapıldığı bildirildi.





Polis: Haberimiz yoktu

Alman ordusu tatbikatın önceden haber verildiğini belirtirken Erding polisi tatbikattan haberdar olmadıklarını, olayın bir iletişim kazasından kaynaklandığını düşündüklerini bildirdi. Olayla ilgili hem Alman ordusu hem de polis soruşturma başlattı.





Alman ordusu, tatbikatın planlandığı gibi 29 Ekim'e kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.





Bölge sakinlerinin Eylül ayında Erding'de tatbikat yapılacağı konusunda bilgilendirildikleri, ancak tatbikatın detaylarını bilmedikleri ortaya çıktı.





Bavyera Radyosu'na (BR) konuşan bir bölge sakini, "Bavyera'da planlanan askerî tatbikatlar olduğunu duymuştum. Ama tam olarak nerede olacağını bilmiyordum. Tam da Erding'de bir şey planlandığından haberim yoktu" diye konuştu.





Bir başka bölge sakini, "Ateş seslerini duydum. Ama önce çocuklar sandım. Akşam olunca ağabeyim sokakların kapatıldığını, Erding'e otomobille geri dönemediğini anlattı" dedi.





BR'ye konuşan bir diğer bölge sakini de Erding'de bir tatbikat olacağından haberleri olmadığını belirterek "Çocuklar futbol sahasındaydı. Yollar kapatıldığı için anne-babaları olay sonrasında onları almaya gidemediler. Kaos saat 19.30'a doğru yavaş yavaş sona ermeye başladı" şeklinde konuştu.





Kaymakam Martin Bayerstorfer, polisle ordu arasındaki iletişim kazasını "kesin bir felaket" diye nitelendirerek böyle bir şeyin bir daha asla tekrarlanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.