Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var! /24 Ağustos 2024 00:50

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Alman basınına göre, Almanya'nın Solingen kentindeki bir festivalde gerçekleşen saldırıda insanların öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Kaç kişinin öldüğüne dair ise henüz açıklama yapılmadı.

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Alman basınının kimliği belirsiz polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahın bir bıçak olduğu ve henüz kimsenin tutuklanmadığı belirtildi.

Bild gazetesi, bir şahsın festival sırasında yoldan geçenleri rastgele bıçakladığı aktardı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı düşünülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının ayrıntıları ise henüz netlik kazanmadı. Söz konusu saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Şehrin 650'nci yıl dönümünü kutlayan festival cuma günü başladı ve pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyordu. Nüfusu yaklaşık 160 bin olan Solingen, Köln ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerin yakınında yer alıyor.
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