Almanya'da flaş baskın! Üzerinde Hizmet mensuplarının isim listesi bulunan silahlı kişi yakalandı

SAMANYOLU HABER- Spiegel Dergisi'nin Spiegel Dergisi'nin haberine göre geçtiğimiz Cuma Alman polisi Düsseldorf Oberbilk'te The niu Tab isimli bir otele baskın düzenledi. Zırhlı aracın da eşlik ettiği baskında bir oda aranırken 550 civarındaki misafir de dışarı çıkarıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskında Türk asıllı bir kişi gözaltına alındı, beraberindeki silah ve mühimmata da el konuldu. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada ayrıca Gülen Hareketi'ne yakın kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir liste de ele geçirildi.





Spiegel'in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti:





Otel görevlileri odalardan birinde küçük bir yanıcı/patlayıcı madde buldu. Bunun üzerine güvenlik güçlerine durumu bildiren yönetimin bu ihbarı ciddiye alınarak otelde arama yapılması kararı alındı. Yapılan aramada otelde kalan ve ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir Türk'te kurusıkı silah ve önemli miktarda gerçek mühimmat bulundu. Bunların yanı sıra Gülen Hareketi'ne mensup bazı kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeye de el konuldu. İsim listesinin yanında bu kişilere ait bazı kişisel bilgilerin de kaydedilmiş olduğu görüldü.





Diğer yandan ele geçirilen mühimmatın eldeki silahla eşleşmemesinin soru işareti doğurduğu belirtiliyor. Cep telefonu mesajlarından ve sohbet geçmişinden daha fazla bilgi almayı uman polis yetkilileri bu şahıs hakkında ayrıca mali soruşturma da başlattı. Bu arada listedeki isimler de polis tarafından aranarak dikkatli olmaları istendi.





Polis şimdi ele geçirilen liste ve materyallerin planlı bir saldırı için mi yoksa casusluk amaçlı olarak mı tutulduğunu çözmeye çalışıyor.





Bilindiği üzere uzun süredir AKP yanlısı isimler ve medya, Avrupa'da bulunan bazı radikal grupları kışkırtarak, özellikle Gülen Hareketi başta olmak üzere birçok muhalif ismi hedef gösteriyor, istihbarat örgütü eliyle bazı örtülü faaliyetler yürütüyordu. Almanya güvenlik güçleri de daha önce geniş kapsamlı listelerin istihbaratını almış ve hedefteki kişileri ziyaret ederek uyarılarda bulunmuştu. Güvenlik güçleri açık ve gizli ekstra koruma sağladığı muhalif isimlerle ilgili önlemler alındığını belirtmişti.