Almanya'da gamalı haç çizen SPD'li vekil istifa etti

Alman kamu yayıncısı SWR'nin haberine göre Born, BW Eyalet Parlamentosunda temsil edilen Yeşiller, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) grup başkanlarına gönderdiği e-postada, "Dün ciddi bir hata yaptım ve bir anlık öfkeyle AfD'li bir adayın isminin yanına gamalı haç çizdim" ifadesini kullandı.





Almanya'nın Baden-Württemberg (BW) Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Daniel Born, oy pusulasına gamalı haç çizdiğini kabul etmesinin ardından hem partisinden hem de meclisteki görevinden istifa etti.DW'nin haberine göre, Born'un söz konusu eylemi, Almanya, Fransa ve İsviçre arasında sınır ötesi iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Oberrheinrat (Üst Ren Konseyi) adlı bölgesel yapıya üye seçimi için Perşembe günü mecliste yapılan gizli oylama sırasında gerçekleştirdi.Seçimde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Bernhard Eisenhut'un isminin bulunduğu oy pusulalarından birine gamalı haç çizildiği tespit edildi. Durumun ortaya çıkmasının ardından Meclis Başkanı Muhterem Aras (Yeşiller), olayı "skandal" olarak niteleyerek, sorumlunun istifa etmesi çağrısında bulundu.SPD Meclis Grubu tarafından Cuma günü Stuttgart'ta yapılan açıklamada, Born'un oy pusulasına gamalı haç çizdiğini itiraf ettiği ve bu nedenle SPD grubundan ve meclis başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiği bildirildi.Born, söz konusu açıklamasında ayrıca, "Bu hatamı asla affetmeyeceğim ve gerekli sonuçları çıkarıyorum" dedi. Duygusal bir tepki verdiğini belirten Born, "AfD'nin yarattığı nefret ve kaos beni derinden sarstı. Duygusal olarak çok zor bir durumda böyle bir hata yapmam affedilemez" ifadelerini kullandı.SPD Eyalet Meclis Grubu Başkanı Andreas Stoch ise, "Daniel Born ağır bir hata yaptı. Parlamento zarar gördü ve Born bu hatasının gereğini yerine getirdi" değerlendirmesinde bulundu.Meclis Başkanı Aras, olayın ardından meclisteki polis birimine suç duyurusunda bulunulduğunu ve gamalı haç çizili oy pusulasının emniyete teslim edildiğini açıkladı. Aras, "Bu, parlamento için utanç verici bir olay. Beni tiksindiriyor" diyerek, anayasa karşıtı sembollerin Almanya'da suç teşkil ettiğini hatırlattı.Hukuk eğitimi alan 49 yaşındaki Daniel Born, 2016 yılından bu yana Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyordu. 2021'den bu yana da meclis başkan yardımcılığı görevini sürdüren Born, aynı zamanda SPD grubunun din politikaları sözcülüğünü yürütüyordu.Alman Ceza Kanunu'na göre, anayasal düzene karşı faaliyet gösteren örgütlerin sembollerinin kamuya açık şekilde kullanılması yasak. Nazi dönemine ait gamalı haç da bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu tür sembollerin kamuya açık şekilde kullanılması veya paylaşılması, kişinin niyeti gözetilmeksizin para cezası veya 3 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.