Almanya'da kritik gaz kesintisi uyarısı

Ev sahiplerine çağrı





"Elektrikte sorun yok"





Almanya doğal gaz krizi nedeniyle "alarmda"





Tüketici dernekleri fiyatlardan endişeli





DW'ningöre, Almanya'da, enerji, telekomünikasyon, posta ve demir yolları gibi ülke için önemli altyapı alanlarında rekabet ve şeffaflık ilkeleri temelinde tedarikten ve piyasaların düzenlenmesinden sorumlu daire Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), Rusya'dan doğal gaz tedarikinin tamamen kesilebileceğini belirterek, enerji tasarrufu çağrısında bulundu.Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki bakım çalışmasını hatırlatarak gaz tedariki kesintisinin beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret etti. Müller önümüzdeki 12 haftalık sürenin Almanya'da hanelerin ısıtıldığı dönemin başlayacağı sonbahara kadar gerekli hazırlıkların yapılması için kullanılması gerektiğini söyleyerek bütün ev sahiplerine kalorifer kazanları ve kaloriferlerini bakımdan geçirme ve verimli bir şekilde ayarlatma çağrısı yaptı. "Bu bakımın yapılması doğal gaz harcamalarının yüzde 10-15 azaltılmasını sağlayabilir" diyen Müller, ev sahiplerinden bunu sonbahar yerine şimdi yapmalarını istedi.Krizin doğal gazla ilgili olduğunu elektriği etkilemediğini söyleyen Müller, "Benzin ve petrol konusunda da sıkıntı yok. Hepsi mevcut. Bu nedenle doğal gaza odaklanılması gerektiği görüşündeyim" dedi.Almanya Ağ Ajansı Başkanı Müller doğal gaz tedarikinde sıkıntı yaşanması halinde bütün şirket ve işletmelerin sistem açısından "önemli" olarak sınıflandırılmayacağını da söyledi.Müller kritik öneme sahip alanlar olarak gıda ve ilaç sektörünü örnek göstererek, yüzme havuzları ya da çikolata fabrikalarının doğal gaz tedarikinde daha arka sıralarda geleceğini kaydetti.Federal Ağ Ajansı Almanya'ya doğal gaz tedarikinin tamamen kesileceği bir senaryo ise beklemiyor. Müller, Almanya'nın Norveç ve Hollanda'dan doğal gaz tedarik etmeyi sürdürebileceğini ifade etti.Ancak Müller doğal gaz fiyatlarının üçe katlanabileceği uyarısında bulunarak birçok tüketicinin doğal gaz faturaları geldiğinde şoke olabileceğini ifade etti.Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck 23 Haziran'da Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşamaya yükseltme kararı almıştı. Rus enerji devi Gazprom Haziran ayı ortasında Almanya'ya Kuzey Akım boru hattı üzerinden sağladığı doğal gazı yüzde 60 oranında azaltmıştı. Şirket buna gerekçe olarak teknik sorunu göstermişti. Gazprom, Temmuz ayı ortasında boru hattında 10 gün boyunca bakım hizmeti yapılmasını planlıyor. Bu bakım sürecinden sonra Almanya'ya gaz tedarikinin hangi oranda yapılacağı henüz bilinmiyor. Almanya ve birçok Avrupa ülkesi doğal gaz ihtiyacını büyük oranda Rusya'dan karşılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Almanya'ya Rusya'ya doğal gaz bağımlılığını azaltmak için alternatif seçenekler arıyor.Tüketici haklarını koruma dernekleri doğal gazdaki fiyat artışları nedeniyle tüketicilerin korunması için yasal düzenleme talep ediyor. Enerji ve İnşaat Ekibi adlı tüketiciyi koruma derneğinin başkanı Thomas Engelke Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Fiyat artışları birçok insan için karşılanabilir düzeyde olmayacak" dedi. Engelke bunun için enerji güvenliği yasasının 24'üncü maddesinde tüketicilerin korunması yönünde değişiklik yapılması çağrısı yaptı.Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) enerji politikaları uzmanı siyasetçisi Nina Scheer ekonomist Jens Südekum ile birlikte enerji konusunda tasarruf yapan hanelerin ödüllendirilmesini öngören bir taslak hazırladı. Scheer'in önerdiği modele göre yıllık bazda enerji tasarrufu yapan hanelerin fiyat artışları söz konusu olduğunda indirimden yararlanmaları öngörülüyor. Taslakla ilgili tartışmalar sürüyor.