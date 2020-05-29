Almanya'da gevşemelere rağmen virüs geriledi

ALMANYA’da korona önlemlerinde yeni açılımlara rağmen korkulan olmadı. Yeni vaka ve ölü sayısındaki düşüşler devam ederken, virüsün bulaşma değeri olan R değeri de en düşük seviyeye indi. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre virüsün bulaş değeri 0.68’den 0.61’e geriledi. Bu değer 100 hastanın virüsü 61 hastaya bulaştırması anlamına geliyor. Bu rakamın şimdiye kadar en düşük seviye olduğu belirtildi. R değerinde en düşük seviye 0.65 ile 6 Mayıs’ta elde edilmişti.



Son 24 saat içinde sağlık idareleri toplam 741 yeni vaka bildirdi. Toplam vaka sayısı 180 bin 458’e, iyileşenlerin sayısı ise 164 bin 100’e yükseldi. Aktif hasta sayısı böylece 7 bin 908’e geriledi. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 39 artarak, 8 bin 458’e ulaştı.





YENİ AÇILIMLAR

Berlin senatosu ise yeni açılım kararları aldı. Başkent Berlin’de 2 Haziran tarihinden itibaren gösterilerde sayı sınırlaması kalkıyor. Açık havada 200 kişiye kadar konserler ve film gösterileri yapılabilecek. 16 Haziran itibariyle açık havada konser ve film gösterilerinde 500, 30 Haziran’dan itibaren ise bin kişiye izin verilecek. Büyük etkinlikler ise 31 Ağustos tarihine kadar yasak. 2 Haziran itibariyle barlar da açılacak. Ancak masa düzeni, sosyal mesafe ve hijyen şartı geçerli. Senato jimnastik salonlarının da yakında açılacağı mesajını verdi, ancak bir tarih belirtmedi. Düğün, nişan, özel eğlencelerde ise 2 Haziran itibariyle 50 kişiye kadar izin var.