Almanya'da gevşemeye rağmen bulaşma hızı düşüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin hafifletilmeye başlandığı bu dönemde, hükümetlerin en yakından takip ettiği göstergelerin başında virüsün yayılma hızı geliyor.

Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla "R0" (R-naught) en basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.

R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.





Almanya'da gevşemeye rağmen korona virüsün bulaşma hızı düştü . Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, çoğaltma sayısı veya kısaca R değeri, kritik sınır olan 1.0'ın altına düştü... Merkez son 24 saat için bu değerin 0.89'a düştüğünü duyurdu. Bu, enfekte olmuş bir kişinin ortalama olarak başka bir kişiden daha az enfekte olduğu anlamına geliyor





R değeri enfeksiyon sürecini yaklaşık bir buçuk hafta öncesinden işaret ediyor Almanya'da Pazartesi günü, R değeri hala 1.20 idi..





Almanya'da resmi olarak halen aktif olan korona vakalarının sayısı şu anda 7100 civarında. Yeni enfeksiyonların sayısı nispeten giderek düşüyor. Almanya'daki sağlık yetkilileri bir gün içinde RKI'ye 213 yeni korona enfeksiyonu vakası bildiridi. Son zamanların en düşük ölüm saysı olan 24 saatte 11 ölüm sayısı bildirildi









R0 nedir?

Türkçe karşılığı temel çoğalma ya da üreme sayısı olan R0, virüsün bulaştığı bir kişinin, virüsün ortaya çıkmadığı bir ortamda bunu kaç kişiye bulaştıracağını gösteriyor.

Örneğin, bu sayının 3 olduğu bir durumda; virüsü taşıyan kişinin, herhangi bir önlem alınmaması halinde, virüsü taşımayan ya da aşı olmamış kişilerin bulunduğu, yani virüsün daha hiç var olmadığı bir ortamda 3 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor.

Bir başka deyişle, temel çoğalma sayısı gerçek hayatta pek var olmayan, ideal bir ortamdaki yayılımı gösteriyor. Efektif çoğalma sayısı ise nüfusun mevcut bağışıklık durumuna göre bulaşıcılığı gösteriyor. Temel sayıdan daha düşük olması normal olmakla birlikte genel nüfusun virüse karşı bağışık olması ya da aşısının bulunması gibi etkenlerle zaman içerisinde değişiklik gösteriyor.

Bilim insanları R0'ı bir virüsün ne kadar bulaşıcı olduğunun tespitinde kullanılıyor.

Buradan hareketle de bulaşma hızına dayanarak salgının ne ölçüde ve ne kadar büyüklükte bir risk yaratacağı tahmin edilmeye çalışılıyor.

Nottingham Üniversitesi'nden moleküler viroloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jonathan Ball, Telegraph gazetesinin yaptığı değerlendirmede, "Bu sayı, virüsün kaç kişiye bulaşabileceği konusunda bir fikir vermesinin yanı sıra salgın sırasında alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu da ortaya koyuyor" dedi.