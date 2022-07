Almanya'da gıda fiyatlarında zam bekleniyor

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 8,1





DW'ningöre, Merkezi Münih’te bulunan Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre Almanya’da gıda ürünlerine yeni zamlar kapıda. Ifo’nun Haziran ayı anketine katılan gıda ve keyif verici madde satan perakendecilerle yapılan ankette zam beklentisini ortaya koyan oran 98,9 puan olarak belirlendi. Söz konusu puan, şirketlerin yüzde kaçının zam planladığı anlamına geliyor. Bu da neredeyse perakendecilerin tamamının zam hazırlığı içinde olduğu şeklinde yorumlanıyor.Ifo, ilaveten enflasyonun bir süre daha yüksek seviyede seyretmeyi sürdüreceğini, ancak senenin ilerleyen dönemlerinde düşüş beklendiğini de duyurdu.Almanya Federal İstatistik Dairesi, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 7,6 olacağı yönünde tahminini geçen hafta açıklamıştı. Her ne kadar enflasyonda duraksama görülse de gıda ürünlerinin yüzde 12,7 ile ortalamanın üzerinde pahalandığı da bildiriliyor.Mayıs ayında Euro Bölgesi’nde enflasyon oranının yüzde 8,1 olduğu açıklandı. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın bildirdiğine göre bu oran Mart ve Nisan'a göre artış anlamına geliyor. Mart ve Nisan aylarında Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 7,4 olarak duyurulmuştu. Böylece Avrupa Merkez Bankası’nın hedeflediği oranın dört katından fazla bir enflasyon kayda geçmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası, ekonomi için ideal enflasyonun yüzde 2 olduğunu savunuyor.Enflasyondaki artışın dizginlenememesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası, uzun süredir devam ettiği para politikasınında sıkılaşmaya gideceğini ve Temmuz ayında fazi 25 baz puan artıracağını açıkladı. Söz konusu faiz artışı 11 yıldan sonra yapılan ilk artış olacak. Kulislerde, Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayında faizi 50 baz puan artırmasının bile tartışıldığı aktarılıyor.Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın bildirdiğine göre geçen yılın Mayıs ayına göre enerji fiyatlarındaki artış yüzde 39,1 olarak kayda geçti. İşlenmemiş gıdadaki artışın da yüzde 9 olduğu belirtildi. Hizmet sektörünün ise yüzde 3,5 oranında zamlandığı belirtiliyor.Avrupa'da gıda fiyatları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Ülkeler arasında en büyük uçurumun görüldüğü ürünlerden birinin et olduğu bildiriliyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre İsviçre’de etin fiyatı Almanya’dakinin iki katı. Et, Almanya’ya göre Norveç’te yüzde 25, Lüksemburg’da da yüzde 17 oranında daha pahalı. Etin Almanya’ya oranla en ucuz olduğu ülke ise Hırvatistan. Orada etin fiyatı Almanya’dan yüzde 30 daha ucuz. İspanya’da yüzde 24, Portekiz’de de yüzde 23 daha uygun.Alman hükümetinin verilerine göre 2020’de 11 milyon ton gıda Almanya’da çöpe atıldı. AB Komisyonu'na sunmak üzere hazırladığı raporda Alman hükümeti, çöpe giden yenilebilir gıdanın yüzde 59’unun konutların çöplerinden kaynaklandığı tespitinde bulunuyor. Yüzde 17’si restoranlardan, topluca yemek yenen yerlerden ve catering şirketlerinden. Yüzde 15’i ise gıdanın işlenmesi sırasında çöpe atılanlar oluşturuyor. Yüzde 7’sini ise işletmeler atıyor. Yüzde 2’si de tarımcılık alanında oluşuyor.Almanya Çevre Bakanı Yeşiller partili Steffi Lemke, çöpe giden gıda miktarının ciddi bir sorun olduğunu söyeyerek, "Yenmeyen gıdanın üretimi için dünyada büyük oranda tarım alanı kullanılıyor ve çok değerli kaynaklar boşa gidiyor" diye konuştu. Bakan Lemke, Almanya Federal Hükümeti’nin hedefinin 2030’a kadar gıdadaki ısrafın yarı yarıya azaltılması olduğunu da vurguladı.Tarım Bakanı Cem Özdemir de çöpe giden gıdanın sosyal sorumluluk boyutuna dikkat çekti ve "Bizde gıda çöpe giderken, dünya çapında milyonlarca insanın açlık çektiğini bilmek anlaşılır gibi değil. Bu bir utançtır" söyleminde bulundu. Gıdaya saygının, insanlara ve tarıma nasıl bakıldığı, ne kadar değer verildiği ile alakalı olduğunu ifade eden Özdemir'e göre çocuklar da erken yaştan itibaren gıdaya nasıl bakılması, saygı gösterilmesi konusunda bilgilendirilmeli. Bakan'a göre gıdada israfı engellemenin bir diğer yolu da üretim aşamasından geçebilir. Üretim esnasında klasik norma sahip olmadığı için çoğu gıdanın hemen çöpe atıldığına işaret eden Özdemir, onların da başka türlü değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Avrupa Birliği üyesi ülkeler AB Komisyonu’na dört yılda bir çöpe giden gıda konusundaki verilerini sunmakla yükümlü. Bu verilerle gıdada ısrafın engellenmesi yönünde stratejiler geliştiriliyor.