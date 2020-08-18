Samanyolu Haber /Dünya / "Almanya'da giden yaklaşık 1000 kişiye virüs kaptığı söylenmedi" /18 Ağustos 2020 00:27

"Almanya'da giden yaklaşık 1000 kişiye virüs kaptığı söylenmedi"

Almanya'da giriş yapan yaklaşık bin kişide koronavirüs tespit edildiği halde bu bilginin kendilerine verilmediği iddia edildi. İddiayı gündeme taşıyan ise Bavyera eyalet yönetimi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre ülkenin güneydoğusundaki Bavyera eyaleti, ülke dışından gelen kişiler arasında Covid-19 testleri pozitif çıkanların bilgilendirilmediğini duyurdu.

Buna göre, eyalete giriş yapan 44 bin kişiden 949'unun testleri pozitif çıktı. 903 kişinin yerleri tespit edildi ancak 46 kişinin nerede olduğunun bilinmediği açıklandı.

Söz konusu testler, iki hafta öncesine kadar eyaletin özel merkezlerinde yapılıyordu. Bilgi girişinde yaşanan sorunlar nedeniyle sonuçlar günlerce açıklanmadı. Ülkeye giriş yapanlar ise pozitif test sonuçlarından habersiz normal hayatlarına devam etti.

Yaşanan karışıklıktan dolayı özür dileyen Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, daha fazla kişinin bu merkezlerde çalıştırılacağı sözünü verdi. Söder, istifa çağrılarıyla karşılaşan Bavyera Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Huml'a da sahip çıktı.

Söder, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den sonra görevi üstlenebilecek isimler arasında öne çıkıyor. Merkel, Başbakanlık görevi için bundan sonraki dönemde aday olmayacağını duyurmuştu.

Nisan'dan bu yana en fazla yeni vaka

Almanya şimdiye kadar diğer Avrupa ülkelerine kıyasla koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını düşük tutmayı başarsa da salgında ikinci dalga ihtimaline ilişkin endişeler artıyor.

Ülkede Cumartesi günü 1505 yeni vaka ile Nisan ayından bu yana en çok yeni vaka sayısı kaydedildi.
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