Almanya'da göçmen kökenli seçmenler

Almanya'da 7 milyondan fazla seçmen göçmen kökenli. Peki, onlar için hangi konular önemli, hangi partiler daha cazip? En çok merak edilen sorular:





1. Kaç Göçmen Kökenli Seçmen Var?

Yaklaşık 7,1 milyon seçmen ya kendisi ya da ebeveynleri göçmen kökenli. Bu, toplam seçmenlerin %12'sine denk geliyor.





2. Göçmen Kökenli Seçmenler Kimlerden Oluşuyor?

2 milyon kişi AB ülkelerinden,

1 milyon kişi Türkiye'den,

2,3 milyon kişi Sovyetler Birliği kökenli,

2,09 milyon kişi Asya kökenli (bu sayıya 1 milyon Kazakistan kökenli dahil),

308.000 kişi Afrika kökenli (büyük kısmı Fas'tan),

175.000 kişi Kuzey ve Güney Amerika kökenli.

Göçmen kökenli seçmenlerin %28'i 18-34 yaş arasında olup, bu oran Alman kökenlilerde %20 civarında.





3. 2021 Bundestag Seçimlerinde Nasıl Oy Kullandılar?

Geleneksel olarak, Türkiye ve İtalya gibi "misafir işçi" kökenli seçmenler SPD'yi, Spätaussiedler'ler CDU/CSU'yu destekliyordu. Ancak son yıllarda bu partilere destek azalıyor. SPD'nin göçmen kökenliler arasındaki popüleritesi düşürken, Yeşiller ve Sol Parti'ye ilgi artıyor.





4. Kime Oy Verirlerdi?

DeZIM Enstitüsü'nün 2023/2024 araştırmasına göre:

SPD en fazla tercih edilen parti, özellikle AB ve Türkiye kökenliler arasında popüler.

CDU/CSU, Sovyetler Birliği kökenliler arasında birinci, SPD ise hemen arkasında.

AfD en az tercih edilen parti olup, en fazla Sovyet kökenliler arasında destek buluyor.

BSW (Sahra Wagenknecht Birliği), Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenliler arasında dikkat çekiyor.





5. Göçmen Kökenliler İçin En Önemli Seçim Konuları Neler?

Ekonomik durum ve enflasyon en önemli sorun.

Barınma, emeklilik ve suç oranları konuları göçmen kökenlileri daha fazla endişelendiriyor.

Orta Doğu'daki savaş, göçmen kökenlilerde daha fazla kaygı oluşturuyor (Göçmen kökenlilerde %36, Alman kökenlilerde %25).





6. Seçim Katılım Oranları Nasıl?

Göçmen kökenli seçmenlerin katılım oranı genellikle düşük ama son yıllarda yükseldi. Bugün gerçekleşecek olan seçimlerde de yüksek bir katılım bekleniyor:

2021 Bundestag seçimlerinde %70,4'leri buldu (Alman kökenlilerde %88 civarındaydı).

Katılım düşük olsa da artan politik ilgiyi yansıtıyor.





7. Göçmen Kökenliler Siyasetten Daha Mı Umutsuz?

Son araştırmalar, göçmen kökenlilerin siyasi partilere olan güveninin daha düşük olduğunu gösteriyor. Gelecek kaygıları, ekonomik durum ve barınma sorunları, siyasi umutsuzluğu arttırabiliyor.





8. Sovyet Kökenli Seçmenler Hangi Partiyi Destekliyor?

Eskiden CDU/CSU'ya yönelim fazlayken, son yıllarda AfD'ye kayma var.

AfD, Sovyet kökenli seçmenler arasında en yüksek desteği alan partilerden biri.





9. Türkiye Kökenliler Hangi Partiyi Destekliyor?

Geleneksel olarak SPD, ancak son yıllarda Sol Parti ve BSW de destek buluyor.

Seçim katılımı Türkiye kökenlilerde diğer gruplara göre daha düşük.



