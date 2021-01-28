Almanya'da göçmen yanlısı siyasetçiyi öldüren Neo Nazi'ye müebbet

Bugün Frankfurt'ta karar duruşması görülen Ernst, cinayet şüphesiyle 15 Temmuz 2019'da tutuklandıktan 10 gün sonra suçunu itiraf etmiş ancak daha sonra savcılığa verdiği ifadesini değiştirmişti.







Katil Ernst, Lübcke'nin evine zorla girerek başına silahla ateş etmek suretiyle öldürmekten yargılandı.





Haziran 2019'da yaşanan olayın suç ortağı Markus H. de cinayete yardım ve yataklıktan yargılanıp, ateşli silah bulundurma suçundan 18 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Walter Lübcke özellikle Hessen eyaletinde sevilen bir siyasetçiydi







Ernst, Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf ettikten sonra ifadesini değiştirerek arkadaşıyla birlikte Alman siyasinin Hesse eyaletindeki evine gittiğini, içeri girdikten sonra tetiği çekmek istediğini ancak silahın tutukluk yaparak ateş almadığını söylemişti. Ernst, ayrıca tabancanın kendisinde değil, arkadaşı Markus H.'nin elinde olduğunu belirtmişti.





Savcılık, Iraklı bir sığınmacının bıçakla yaralandığı saldırıyla ilgili baş sanığa cinayete teşebbüs suçlamasını da yöneltti.





Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Muhafazakarlar grubunda yer alan ve 76 yaşında hayatını kaybeden Walter Lübcke, mülteci ve göçmenlere karşı ılımlı politikası sebebiyle uzun süredir sağ kesimin eleştiri oklarını üzerine çekiyordu.