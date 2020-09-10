Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da gösteri: Midilli'deki kampları yanan sığınmacılar Almanya'ya getirilsin /10 Eylül 2020 10:11

Almanya'da gösteri: Midilli'deki kampları yanan sığınmacılar Almanya'ya getirilsin

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından Almanya’nın farklı şehirlerinde düzenlenen eylemlerde sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

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Başkent Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı'nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığının önüne yürüdü.

Euronews'te yer alan haberde göstericiler, "Moria'dan Almanya'ya getirin, hemen şimdi", "Yerimiz var", "Sınırlara hayır" ve "Sınır dışı etmeleri durdurun" sloganları atarak, üzerinde "Tüm sığınmacı kamplarını kapatın", "Moria iyi değil", "Kampları boşaltın, hemen kabul edin", "Moria yanıyor hemen tahliye edin" ve "Yazıklar olsun Avrupa Birliği" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda sığınmacılara kapılarını açmayan Almanya'nın ve Avrupa Birliğinin (AB) tutumu eleştirildi ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sığınmacıları ülkeye almasına imkan vermesi gerektiği vurgulandı.

"AB sığınmacı konusunda ortak çözüm bulsun"

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de Moria Kampı'nda çıkan yangından sonra orada acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sığınmacı ve mülteci politikasında AB'nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Laschet, "Almanya'nın tek başına hareket etmekten çok burada daha kapsamlı bir çözüme ihtiyaç var. Bu (sorun), herkesin Almanya’ya gelmesiyle çözülmüş olmaz." dedi.

Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına aday olan Laschet, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i bu konuda AB’ye üye diğer ülkelerinin içişleri bakanlarıyla çözüm bulmaya çağırdı.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria Kampı'nda farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.
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