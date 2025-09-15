Almanya'da gözlerin çevrildiği seçimde AfD oylarını artırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yerel seçimler yapıldı. 13 milyon 700 bin seçmenin bulunduğu eyalette 400 kadar il, ilçe, kasaba ve köyde sandık başına gidildi. Seçmenler önümüzdeki 5 yılda görev yapacak belediye başkanları, kaymakam ve belediye meclisi üyeleri ile uyum meclisi temsilcilerini belirlemek üzere 08.00- 18.00 satleri arasında oylarını kullandı.





Saat 18.00 itibarıyla oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte oy sayımına başlandı.





AfD yükselişte, CDU ve SPD sabit, Yeşiller düşüşte

Anket kuruluşu Infratest dimap'ın ilk tahminlerine göre, muhafazakar Hristiyan Birlik CDU, yüzde 34 ile seçimin birinci partisi oldu. CDU, 2020 yerel seçimlerinde elde elde ettiği sonucu, federal eğilimin aksine koruyabildi.





Sosyal Demokrat Parti (SPD) de federal seçimlere göre daha iyi bir sonuç elde etti. İlk tahminlere göre, SPD yüzde 1,8 puan oy kaybıyla yüzde 22,5 oranında oy aldı.





Seçimde oylarını artıran parti ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) oldu. AfD ilk tahminlere göre yüzde 16,5 oy aldı. Bir önceki seçime göre AfD, oylarını 11,4 puan artırmış oldu.





Buna karşın Yeşiller büyük oy kaybına uğradı. Oyları yüzde 8,5 puan eriyen Yeşiller'in oy oranı yüzde 11,5'e geriledi. Sol Parti yüzde 5,5 ile (+1,7) hafif bir artış kaydederken, Hür Demokrat Parti FDP yüzde 2,1'lik puan kaydetti ve ilk tahminlere göre oy oranı yüzde 3,5'e geriledi. Tahminlerde ilçeler ve beldelerden gelen ilk veriler dikkate alındı.





KRV'de 2020 yılında yapılan yerel seçimlerde CDU yüzde, 34,3; SPD yüzde 24,3; Yeşiller yüzde 20; FDP yüzde 5,6; AfD yüzde 5,1; Sol Parti yüzde 3,8 oranında oy almıştı. Diğer parti ve listelerin toplam oyu ise yaklaşık yüzde 7 olarak saptanmıştı.





KRV seçimleri neden önemli?

Yaklaşık 18 milyon nüfusuyla KRV, Almanya'nın en kalabalık eyaleti. Köklü demokratik partilerin en büyük teşkilatları da burada bulunuyor.





Mayıs ayında kurulan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin Başbakanı Friedrich Merz de KRV'li. Son yıllarda partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) bu eyalette güçlendiyse de ağır sanayi tesisleri ve madenleriyle eyalet, onlarca yıl Sosyal Demokratların kalesiydi. Bu yerel seçimi önemli kılan bir diğer neden de Berlin'de Mayıs ayında göreve başlayan yeni hükümet için sınav niteliğinde olması. Küresel krizlerin ortasında göreve gelen hükümetin ilk dört aydaki icraatlarına seçmenin ne not vereceği merak ediliyordu.





KRV ayrıca ekonomik ve toplumsal çeşitliliğiyle de adeta "küçük bir Almanya" gibi. Hem Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen gibi büyük şehirleri hem de geniş kırsal bölgeleri barındırıyor. Güçlü sanayi ve hizmet sektörünün yanı sıra tarım da yaygın. Bir zamanlar ağır sanayinin kalbi ve gelişimin sembolü sayılan Ruhr Bölgesi, sancılı da olsa maden, kömür ve çelikten hizmet sektörüne yaşanan geçişle Almanya'daki genel değişimi de temsil ediyor.





Kuzey Ren-Vestfalya'nın bir diğer özelliği de, Almanya genelinde olduğu gibi, eyalette yaşayanların yaklaşık dörtte birinin göçmen kökenli olması. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. İstatistiklere göre, bunların üçte biri KRV'de ikamet ediyor. Bu kişilerden yaklaşık 500 bininin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtiliyor.





Almanya'daki 12 Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun dördü yine KRV eyaletinde bulunuyor.





Ayrıca Almanya'daki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Millî Görüş (İGMG), halk arasında "Süleymancılar" olarak bilinen İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) gibi kuruluşların merkezleri de Kuzey Ren-Vestfalya'da yer alıyor.





KRV, Türkiye ile ticari ilişkilerin de en yoğun olduğu eyaletlerden. Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları verilerine göre, geçen yıl KRV ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 11,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Almanya'daki Türk sermayeli işletmelerin yaklaşık yüzde 40'ı yine KRV eyaletinde bulunuyor.





KRV'de aşırı sağcı ve ırkçı AfD'nin başarı kazanması, özellikle göç, iç güvenlik ve sosyal konulara ilişkin meselelerde Berlin'deki iktidar koalisyonu üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Bu durum, aynı zamanda, AfD'nin Batı'dan çok daha güçlü olduğu Doğu Almanya'daki eyaletlerde görülen siyasi kutuplaşmanın artık Batı'ya da sirayet ettiğinin bir göstergesi olacaktır.