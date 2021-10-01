Almanya'da gündemin birinci maddesi :Koalisyon tartışmaları





Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik Partileri‘nin (CDU/CSU) yüzde 24,1 oy oranıyla tarihi yenilgi alması ve mevcut hükümetteki ortakları, seçimi yüzde 25,7’yle ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratlar‘ın koalisyonu sürdürmek istememesi, yeni dönemde üçlü koalisyonu şart koşuyor.





Böyle bir koalisyonun şimdiden belli olan iki üyesi, kilit konumundaki partiler olarak tanımlanan Yeşiller ve Liberal Hür Demokrat Parti (FDP). Seçimden önce birbirleriyle ortaklığa yanaşmadıklarını açıklayan Yeşiller ve FDP, seçimin hemen ardından geçen Salı günü sürpriz bir şekilde kendi aralarında ön görüşmelere başladı ve ortaklığa açık olduklarını ifade etti.





İki partinin önce hangi büyük partiyle masaya oturacakları ve koalisyon müzakereleri maratonunun takvimi de netleşti. Buna göre ilk olarak Yeşiller’le FDP, bugün (Cuma) daha geniş katılımlı bir görüşmede bir araya gelerek iki parti arasında, iklim ve vergi politikaları konularındaki görüş ayrılıklarını derinlemesine ele alacak. Ardından 2 Ekim Cumartesi günü FDP, birlik partileriyle görüştükten sonra 3 Ekim Pazar günü SPD’yle biraraya gelecek ve aynı gün, Yeşiller de SPD’yle görüşmelerini gerçekleştirecek.



