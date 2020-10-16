Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti /16 Ekim 2020 11:07

Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti

Vaka sayılarının artış gösterdiği Almanya'da, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Geçtiğimiz aylarda maske ve pandemi tedbirleri karşıtı protestoların yaşandığı Almanya'da son 24 saatte 7 bin 334 kişide Coronavirus (Covid-19) vakası tespit edildi.

Almanya’daki Covid-19 vaka sayılarını takip ve açıklamakla resmi olarak görevlendirilen Robert Koch Enstitüsü, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını açıkladı. Bu sayı, salgının Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 348 bin 557'ye, salgında ölenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği bildirildi.

655 kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Covid-19’dan iyileşenlerin sayısının da 287 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

ALMANYA, HOLLANDA VE FRANSA’YI ‘RİSKLİ BÖLGE’ İLAN ETTİ

Alman hükümeti, artan yoğun vaka sayısı nedeniyle Hollanda ve Fransa'yı ‘riskli bölge’ ilan etti.
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