Küresel koronavirüs salgının başta otomotiv sanayi gelmek üzere pek çok sektörü olumsuz etkilediği Almanya'da 2 milyon 260 bin üyesi bulunan IG Metall sendikasının haftalık çalışma günlerinin sayısının dörde düşürülmesi önerisi tartışma yarattı.





Elektro sanayi, metal, tekstil, plastik ve iletişim teknolojileri gibi sektörlerin örgütlü olduğu sendika, ancak haftalık çalışma saatinin azaltılmasıyla endüstrideki istihdam alanlarının korunabileceği ve işten çıkarmaların engellenebileceği görüşünü savunuyor. IG Metall sendikası Başkanı Jörg Hoffmann, işverenlerin de çalışanları çıkarmak yerine kısa mesaiyi tercih edeceğini söyledi.





Sendikanın bu teklifine Almanya Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping'den destek geldi. Kipping, Merkel hükümetini koronavirüs salgını vesilesiyle devlet desteği ile maaşları koruyarak, Almanya genelinde dört günlük modeli bir yıl süresince deneme çağrısı yaptı.



