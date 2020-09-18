Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da halka ve işletmelere yeni yardımlar geliyor /18 Eylül 2020 15:13

Almanya'da halka ve işletmelere yeni yardımlar geliyor

Gece yarısına kadar mesai yapan Alman Federal Meclisi, bir dizi yasa tasarısını kabul etti.

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Yerel yönetimlerin mali yükünü hafifleten, iklim korumaya yönelik önlemler içeren, otomobil vergisini düzenleyen ve zor durumdaki şirketlere desteğe izin veren yasa tasarıları, koalisyonu oluşturan CDU/CSU ve SPD milletvekillerinin onayıyla Meclis’ten geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre maddeler yasalaşması için eyaletler meclisinin onayını gerektiriyor.

Korona krizi nedeniyle işletmeler bir süre kapalı kaldı, ciroları da düştü. Bu nedenle yerel yönetimlerin önemli bir gelir kalemini oluşturan işletme vergisi daha düşük oranda toplandı. Federal bütçeden yerel yönetimlere bu yıl için 6.1 milyar euro yardım yapılmasını öngören tasarı Meclis’ten geçti. Federal hükümet, yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan sosyal yardım alan ailelerin yakıt ve barınma maliyetinin bir bölümünü de üstlenecek.

OTOMOBİL VERGİSİ: Lüks ve güçlü motorlu otomobillerin yılık vergisini artıran yasa tasarısı da kabul edildi. Tasarıyla sürücülerin daha az benzin ve mazot tüketen otomobillere yönelmesi amaçlanıyor. Havayı kirleten otomobillerden 2021 yılından itibaren daha yüksek vergi alınacak. Binalara elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik eden tasarı da kabul edildi.

İFLASLARI ÖNLEME YASASI: Korona krizi nedeniyle zor günler geçiren işletmelere destek olmayı öngören yasa tasarısı da onaylandı. Tasarıyla, zor durumda bulunan şirketleri iflasa zorlayan bazı maddelerinin yürürlükteki yasadan çıkarılması ve iflas başvurularının önüne geçilmesi planlanıyor. Şirketlere zaman tanınarak devlet desteği almalarına fırsat veriliyor.
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