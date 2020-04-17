Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da hastaneler boş kaldı /17 Nisan 2020 08:33

Almanya'da hastaneler boş kaldı

Her ülkede olduğu gibi Almanya'da Korona Salgını sebebiyle oluşacak yığılmadan kaçınmak için hastanelerde tedbir almıştı. Ancak şimdilik o tedbirlere gerek kalmadı gibi

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Almanya'da hükümet Korona virüs salgını başladığında , hastanelerde yaşanacak yığılmayı da gözönüne alarak bir çok tedavi ve ameliyatı ertelemişti 

En son alınan kararla bu tedbirler de uzatıldı. Ancak  ülkede şimdilik tedbirler işe yaradı ve hastaneler boş kaldı

Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gass, "Hastanelerde durumun ve bekleme listelerindeki hastaların durumunu ele alabilecek güçte olduklarını, Mevcut istikrarlı korona durumu ile hastanelerde düzenli operasyonları yeniden başlatabileceklerini' açıkladı.
Normal servislerde 10.000 yoğun bakım yatağının ve 150.000'den fazla yatağın boş olduğunu söyleyen Gass zaten bypaslar gibi bir çok müdahaleleri kalıcı olarak erteleyemezsiniz." dedi 

Almanya'daki bazı hastanelerde personel  kısa çalışma durumuna geçti.  Korona hastalıklarının korkulan dalgası nedeniyle çok sayıda işlem ertelendi 

Bununla birlikte, birçok bölgede, korona hastaları için kurulan yoğun bakım yatakları büyük ölçüde boş kaldı. Hatta sınıra yakın bölgelerde bazı hastaneler Fransa, Hollanda ve İsviçre'den yoğun bakım hastası kabul ettiler  Salgının yayılması önemli ölçüde yavaşladı. Son birkaç gün içinde, iyileşen insan sayısı yeni enfeksiyonların sayısını aştı.
Robert Koch Enstitüsü bir günde yaklaşık 2500 yeni enfeksiyon bildirdi. Aynı zamanda yaklaşık 4.500 hasta insan iyileşti.Tespit edilen yaklaşık 128.000 enfeksiyon vakasından şu ana kadar 72.600'ü iyileşti .

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