Almanya'da hastaneler doldu, çocuklar salgınla boğuşuyor

Bir tür solunum virüsü olan RVS Almanya'da salgın haline geldi ve hastanelerde çocuklar tedavi için yer bulamıyor.







Hastaneler o kadar doluki ameliyat olması gereken çocuklar yüzlerce kilometre uzaklıktaki başka hastanelere naklediliyor. Bütün gece kayıtta nefes nefese kalan ve sonra yine de eve gönderilen yüzlerce çocuk var.





Hannover Tıp Okulu'nda pediatrik yoğun bakım uzmanı Michael Sasse, Alman çocuk hastanelerindeki felaket durumu göz önüne alındığında, "Çocuklara artık onlara bakamiyoruz" diye uyanırken Berlin Charité'deki çocuk doktoru şunları söylüyor: "Tüm çocuk kurtarma merkezleri şu anda 7/24 çalışıyor. Kapasite tükendi, artık bakım sağlayamıyoruz. Bu süre zarfında hiçbir çocuğun ölmediğinden emin olmalıyız."





RS virüsü özellikle küçük çocuklar için tehlikeli





Almanya geneline yayılan virüsle ilgili açıklama yapan Robert Koch Enstitüsü, "Şu anda bu ülkedeki neredeyse her on kişiden biri, yaklaşık dokuz milyon kişi solunum yolu hastalığından muzdarip. Virüsler, özellikle beş ila 14 yaş arasındaki okul çocukları arasında yaygın. solunum sinsityal virüsü, kısaca RS virüsü, çocuklar ve özellikle bebekler için özellikle tehlikelidir. Solunum yollarını etkiler ve suni ventilasyon gerektirecek kadar ağır seyirlere neden olabilir."