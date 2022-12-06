Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da hastaneler doldu, çocuklar salgınla boğuşuyor /06 Aralık 2022 21:05

Almanya'da hastaneler doldu, çocuklar salgınla boğuşuyor

Almanya'da şuan hastanelerde çok büyük bir kriz yaşanıyor. Daha çok çocukları etkisi altına alan RVS virüsü yüz binlerce çocuğu yatağa düşürdü. Çocuk kliniklerinde yer ve personel bulunamıyor.

Almanya'da hastaneler doldu, çocuklar salgınla boğuşuyor

Bir tür solunum virüsü olan RVS Almanya'da salgın haline geldi ve hastanelerde çocuklar tedavi için yer bulamıyor. 

Hastaneler o kadar doluki ameliyat olması gereken çocuklar yüzlerce kilometre uzaklıktaki başka hastanelere naklediliyor. Bütün gece kayıtta nefes nefese kalan ve sonra yine de eve gönderilen yüzlerce çocuk var. 

Hannover Tıp Okulu'nda pediatrik yoğun bakım uzmanı Michael Sasse, Alman çocuk hastanelerindeki felaket durumu göz önüne alındığında, "Çocuklara artık onlara bakamiyoruz" diye uyanırken Berlin Charité'deki çocuk doktoru şunları söylüyor: "Tüm çocuk kurtarma merkezleri şu anda 7/24 çalışıyor. Kapasite tükendi, artık bakım sağlayamıyoruz. Bu süre zarfında hiçbir çocuğun ölmediğinden emin olmalıyız."

 RS virüsü özellikle küçük çocuklar için tehlikeli

Almanya geneline yayılan virüsle ilgili açıklama yapan Robert Koch Enstitüsü, "Şu anda bu ülkedeki neredeyse her on kişiden biri, yaklaşık dokuz milyon kişi solunum yolu hastalığından muzdarip. Virüsler, özellikle beş ila 14 yaş arasındaki okul çocukları arasında yaygın. solunum sinsityal virüsü, kısaca RS virüsü, çocuklar ve özellikle bebekler için özellikle tehlikelidir. Solunum yollarını etkiler ve suni ventilasyon gerektirecek kadar ağır seyirlere neden olabilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da hastaneler doldu, çocuklar salgınla boğuşuyor Sonraki Haber >>

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:59