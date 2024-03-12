Almanya'da havalimanlarında yer personeli de greve gidiyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre Lufthansa'da kabin memurlarının iki günlük grevinin üstüne Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası (ver.di) da 25 bin yer personelini greve çağırdı. Karlsruhe/Baden Baden ve Köln havalimanlarında yolcu kontrolünde çalışanlar, Berlin, Hamburg, Stuttgart havalimanlarında ise yolcu kontrolünde, kişi ve mal güvenlik kontrolünde, kargo kontrolünde ve hizmet bölümlerinde çalışanlar Perşembe günü iş bırakacak.



Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin altıncı turu 20 Mart'ta yapılacak. Verdi geçen hafta Frankfurt ve Hamburg havalimanlarında güvenlik personelini greve çağırmış ve hava trafiğini felce uğratmıştı.



Verdi, BDLS'ye "nihayet açıkça iyileştirilmiş ve uzlaşılabilir bir teklif sunma" çağrısı yaptı. Sendikanın müzakere heyetine başkanlık eden Wolfgang Pieper grevin kapsamını genişletebileceklerini söyledi.



İşverenler son tekliflerinde saatlik ücretleri, iş sözleşmesi süresi 24 ay olmak üzere, ücretleri 1 Mart tarihine kadar 1 euro 20 sent, 1 Ekim tarihine kadar 75 sent artırma teklifinde bulunmuştu. Bunun yeterli olmadığını söyleyen Pieper, işverenlerin çalışanlardan 1,5 aylık fazla mesai istediklerini ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Ver.di sözleşme süresi 12 ayla sınırlı olmak üzere, saat başına 2 euro 80 sentlik ücret zammı, yapılan işin fonksiyonuna göre daha yüksek ek ücret ve fazla mesaiye ilk saatten itibaren ek ücret talep ediyor.



Kabin görevlilerinin bugün Frankfurt Havalimanında yaptıkları grev ise yarın Münih Havalimanı'nda sürecek. Lufthansa ve Lufthansa CityLine'da çalışan kabin görevlileri yarın yerel saat ile saat 4.00'te iş bırakacak. Şirketin tahminine göre 50 bin yolcu ile 400 uçuş iptal olacak.



Lufthansa'da yaklaşık 18 bin ve CityLine'da yaklaşık bin çalışanı temsil eden Bağımsız Kabin Görevlileri Sendikası (Ufo), çalışanlara sözleşme süresi 18 ay olmak üzere yüzde 15'lik zam talep ediyor. 3 bin euroluk enflasyon denklik priminin yanı sıra bundan da fazla zamlar isteyen sendika şimdiye kadar şirketin tekliflerini yetersiz bularak reddetti.