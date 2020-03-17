Almanya'da hayat duruyor

Almanya olağanüstü hale ilişkin tedbirlerini eyaletler bazında almaya devam ediyor. Temel ihtiyaç maddelerinin satışını yapan iş yerleri haricinde kalan her yer kapatılıyor.







Koronavirüs salgınına karşı ilk başta sıkı tedbirler almakta geciken Almanya’da son 72 saatte bir dizi tedbir alındı. Alınan kararlar bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.





Bu kapsamda neredeyse tüm okullar ve yuvalar kapatıldı. Müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar ve barlar da artık açık değil.





MARKETLER VE RESTORANLAR AÇIK KALACAK





Bakım evleri ve yurtlara ziyaretçi kabul edilmesi de yasaklandı. Toplu taşıma metro, otobüs ve banliyö trenleri çalışacak. Ancak sefer sayıları düşürülecek.





Bundan sonraki safhada tüm mağazaların ve alıveriş merkezlerinin (AVM) kapatılmasının planladığı belirtiliyor.





Buna karşılık gerekli gıda ürünü satan marketler, mağazalar, restoronlar ve eczaneler açık kalacak. Restoranların 18:00'e kadar açık kalacağı belirtiliyor.





ALMANYA'NIN KARA SINIRLARI KAPATILDI





Almanya; Fransa, Danimarka, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya sınırlarını mal akışı harici sabah saat 08:00’den itibaren kapattı.





İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman vatandaşlarının ise ülkelerine girme hakkı olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kendisine bağlı yaklaşık 900 camide vakit namazlarına ara verildiğini duyurdu.





Almanya’da iş ziyareti, akraba ziyareti ya da öğrenci statüsünde geçici olarak bulunan Türkiye vatandaşların büyükelçilikle bağlantı kurup, isimlerini bildirdikten sonra yarından itibaren Türkiye’ye geri dönebilecekleri açıklandı.





3 MİLYON GURBETÇİNİN 1 MİLYONU 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE





Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dönüş ve tahliyesi gerçekleşecek kişi sayısı Almanya’da birkaç bin kişiyi geçmeyecek." dedi, ancak şu an için tam anlamıyla kesin bir sayı vermek mümkün değil.





Bilindiği gibi Türk Hava Yolları iki gün önce Almanya uçuşlarını durdurdu. Buna rağmen dün örneğin Berlin’den üç uçuş yapıldı.





Yarın ve çarşamba için de planda şu an itibarıyla toplam sekiz uçuş görünüyor. Bu sadece Berlin Havalimanının durumu.





Köln ve Frankfurt gibi diğer şehirlerden de tahliye uçuşları söz konusu. Almanya’da 3 milyona yakın Türkiye kökenli göçmen yaşıyor.





KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE EN RİSKLİ YAŞ GRUBU





Bunların yaklaşık 1 milyonu ilk kuşaktan, yani 65 yaş ve üstünde. Bu açıdan doğal olarak Koronavirüs ile bağlantılı en riskli gruplar arasında yer alıyor.





Yetkililer Almanya’dan tahliye edilecek Türklere ilişkin, uçuş kısıtlaması getirilen Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye dönen vatandaşların 14 gün karantina altına alınacağını belirtti.