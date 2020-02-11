Almanya'da her iki günde bir İslam düşmanı saldırı

Berlin merkezli Tageszeitung'un (taz) Alman hükümetinin verilerine dayandırdığı haberine göre Almanya'da geçen yıl her iki günde bir İslam düşmanı bir saldırı düzenlendi. Sol Parti'nin İslam düşmanı saldırılara ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilciliklerine 184 kez saldırı düzenlediği bilgisini verdi.





Bakanlığın verdiği bilgilere göre kayıt altına olaylardan 64'nün halkı kışkırma, anayasa düşmanı organizasyonların sembollerinin kullanılması, hakaret ve mala zarar gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Haberde yaralama ve tehdit gibi vakaların da Bakanlığın kayıtlarında listelendiğine işaret edildi.





Gazeteye hükümetin verdiği rakamları değerlendiren Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz da "bunun üzerine kararlılıkla gidilmesi gereken sağcı bir terör" olduğunu belirterek kişilerin, camilerin ve diğer Müslüman kuruluşların tehlike altında olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.





"İslam düşmanlığı ve ayrımcılık bu ülkede günlük hale geldi" diyen Buchholz, Alman hükümetinin Müslüman toplulukları desteklemesi ve bir dayanışma mesajı vermesinin gerekli olduğunu kaydetti.





Kadınlar tehdit altında





Haberde ayrıca Müslamanların ayrımcılık şikayetiyle Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne de sıklıkla başvurduğuna ve özellikle türbanlı kadınların ayrımcılığa uğradığına dikkat çekildi. Buna göre kamusal alanda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı gerekçesiyle kayıt altına alınan şikayetlerin yüzde 76'sı kadınlardan geldiği vurgulandı. Müslümanların istihdam ve ev aramada da dezavantajlı olduğu kaydedildi.





Almanya'da İslam düşmanı motifli suçlar 2017'den bu yana kayıt altına alıyor. Hükümetin verilerine göre 2018 yılında 43'ü camilere saldırı olmak üzere 910, 2017 yılında da bin 95 İslam düşmanı saldırı meydana geldi. Faillerin yüzde 90'ından fazlası da siyasi amaçlı suç işleyen sağcılar olarak tanımlandı.