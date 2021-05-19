Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Hizbullah'a yakın derneklere baskın /19 Mayıs 2021 12:23

Almanya'da Hizbullah'a yakın derneklere baskın

Almanya hükümeti Lübnan Hizbullahı'na mali destek verdiğini ileri sürdüğü üç derneği yasakladı, polis derneklere baskınlar düzenledi

SHABER3.COM

Almanya hükümeti Lübnan Hizbullahı'nı finanse ettiğini ileri sürdüğü üç derneği yasakladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, yasaklama kararı 15 Nisan'da duyurulan ve "Almanya Lübnanlı Aileler", "İnsanlar İçin İnsanlar" ve "Barış Ver" isimlerini taşıyan derneklere ülkenin çeşitli eyaletlerinde baskınlar yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in sözcüsü Twitter'dan yaptığı açıklamada "(Bakan) Terörist örgüt Hizbullah'ı finanse eden üç grubu yasakladı" dedi. Açıklamada "Terörü destekleyen kimse Almanya'da güvende olmayacak" ifadesi kullanıldı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Hamburg, Bremen, Hesse, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde üç derneğe ait mekanlarda yapılan aramalar sürüyor.

İsrail'e karşı direnen Lübnan Hizbullahı'nın askeri kanadı 2013 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor. Almanya geçen yıl Hizbullah'ın ülkedeki tüm faaliyetlerini yasaklamıştı.
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