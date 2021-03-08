Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da hızlı testler kullanıma girdi: Önce süpermarket raflarında... /08 Mart 2021 14:35

Almanya'da hızlı testler kullanıma girdi: Önce süpermarket raflarında...

Almanya'da ilk ücretsiz hızlı testler bazı kentlerde kullanılmaya başlandı.

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Almanya'da geçtiğimiz hafta düzenlenen, yaklaşık 10 saat süren korona zirvesinin ardından eyaletler bazında aşamalı normalleşmeye gidilmesine karar verilmişti. Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de hızlı testler oldu. 

8 Mart´tan itibaren ilk ücretsiz hızlı testler bazı kentlerde kullanılmaya başlandı. Yurttaşlar bu testleri, test merkezlerinden, eczane ve aile hekimlerinden kişi başı haftada bir ücretsiz olacak şekilde temin edebilecek. 

Aşılamadaki düşük oranlar tepki çekmeye devam ederken, kolay uygulanabilir olan testlerin kullanılmasıyla açının az da olsa kapatılması amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında her kente yeterli miktarda test ulaşmayacağı belirtiliyor.

Haftada bir ücretsiz test olabilecek insanların sayısının olması gerekenden çok daha düşük olacağı ifade ediliyor.

Örneğin; 8 Mart tarihinde yaklaşık 2 milyon nüfusu bulunan Hamburg kentine yalnızca 25 bin test ulaştı. Pek çok kente ise ulaşmayan testlerin ulaşması da zaman alacak.

Testlerin ulaştırılmasında tablo buyken, bir yandan da bu testler market zincirleri tarafından satışa çıkarılmaya başlanıyor.

Şimdiden ülkenin en çok ciro yapan marketlerinden Aldi ve Lidl testleri satışa sundu. Hatta sunmasıyla birlikte tükendi. 5´li paketlerde satılan testlerin fiyatları, Lidl´da 22 avro iken  Aldi´de 25 avro oldu. Testlerin bu hafta diğer market zincirlerinde ve süpermarketlerde de satışa çıkması planlanıyor.

Aylardır bahsi geçen testlere ilişkin daha yeni bir konsept geliştirilebildiği için bir taraftan ülkenin sağlık bakanı Jens Spahn, diğer taraftan önceliğin hasta/yaşlı bakım evleri, kreşler yerine piyasaya verilmesi nedeniyle hükümet eleştiriliyor.

Bu testlerin doğruluk oranı oldukça yüksek. Ancak test sonucu pozitif çıkanlar testlerini PCR testlerle teyit ettirmek zorunda
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