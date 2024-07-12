Almanya'da Hizmet Hareketi'ni hedef alan Cuma hutbesine suç duyurusu

Dernek yetkilileri, hutbenin Almanya Ceza Kanunu’nun 130. maddesi kapsamında nefret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu teşkil ettiğini belirtti. Dernek, bu tür nefret söylemlerine karşı Almanya’da hukukun üstünlüğünü ve toplumsal barışı korumak adına mücadelesini sürdüreceğini belirtti.



DİTİB tarafından okutulan hutbede, Hizmet Hareketi’ne yönelik açıkça düşmanlık içeren ifadeler kullanıldığı ve bu söylemlerin Almanya’da yaşayan binlerce Hizmet Hareketi mensubunu hedef aldığı vurgulandı. Suç duyurusunda Hizmet Hareketi’yle ilgili hutbede kullanılan nefret söylemlerine yer verildi.



Weltanwälte e.V. derneği adına yapılan açıklamada, “Bu tür nefret söylemleri, Almanya’da barış ve huzur içinde yaşayan Hizmet Hareketi mensuplarını tehlikeye atmakta ve toplumsal barışı zedelemektedir. DİTİB’in bu hutbesi, Alman demokrasisine ve toplumuna zarar vermektedir. Almanya Ceza Kanunu’nun 130. maddesi gereğince bu tür söylemler açıkça suç teşkil etmektedir. Dernek olarak bu konuda gerekli hukuki adımları attık ve suç duyurusunda bulunduk.” denildi.