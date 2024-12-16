Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da hükümet düştü /16 Aralık 2024 18:55

Almanya'da hükümet düştü

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz başkanlığındaki hükümet, Federal Meclis'te yapılan güven oylamasını geçemeyerek düştü. Erken seçimler 23 Şubat'ta yapılacak.

SHABER3.COM

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ayrılması sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümeti düştü. Başbakan Olaf Scholz'un güven oylaması başvurusu sonucunda bugün toplanan Federal Meclis, erken seçimlerin yolunu açtı.

DW Türkçe'nin haberine göre normal şartlarda 28 Eylül'de yapılması planlanan seçimler, iki partiye düşen hükümetin karar alma çoğunluğunu yitirmesinin ardından erkene alınmış ve seçim tarihi 23 Şubat olarak açıklanmıştı. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üçlü koalisyon hükümeti, 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerle işbaşı yapmıştı.

Meclis Başkanı Bärbel Bas'ın yaptığı açıklamaya göre güven oylamasında 207 milletvekili Scholz lehine, 394 milletvekili aleyhine oy kullanırken 116 milletvekili de çekimser kaldı.

Böylece Sholz gerekli çoğunluk olan en az 367 oyun oldukça gerisinde kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da hükümet düştü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:02