Almanya'da hükümet düştü

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ayrılması sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümeti düştü. Başbakan Olaf Scholz'un güven oylaması başvurusu sonucunda bugün toplanan Federal Meclis, erken seçimlerin yolunu açtı.



DW Türkçe'nin haberine göre normal şartlarda 28 Eylül'de yapılması planlanan seçimler, iki partiye düşen hükümetin karar alma çoğunluğunu yitirmesinin ardından erkene alınmış ve seçim tarihi 23 Şubat olarak açıklanmıştı. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üçlü koalisyon hükümeti, 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerle işbaşı yapmıştı.



Meclis Başkanı Bärbel Bas'ın yaptığı açıklamaya göre güven oylamasında 207 milletvekili Scholz lehine, 394 milletvekili aleyhine oy kullanırken 116 milletvekili de çekimser kaldı.



Böylece Sholz gerekli çoğunluk olan en az 367 oyun oldukça gerisinde kaldı.