Almanya'da Hükümet koronavirüsü tavsiyelerini güncelledi

Almanya'da ev, iş yeri ve okulların düzenli olarak havalandırılması da koronavirüsle mücadelede hükümetin resmi tavsiyeleri arasına girdi. Önceden üç maddeden oluşan tavsiye listesi, havalandırma ve mobil uygulama ile beşe çıktı.





Başbakan Angela Merkel, havalandırmanın en ucuz ve en etkili mücadele yollarından biri olabileceğini ve enfeksiyon riskini önemli oranda azaltabileceğini söyledi.





Hükümetin yeni tavsiyeleri daha önce "AHA" harfleriyle özetleniyordu.





"A" sosyal mesafeyi, "H" hijyeni ve diğer "A" da maskeyi temsil ediyordu. Şimdi bu formüle iki harf daha eklendi ve kısaltma "AHACL"ye dönüştü.





Yeni formülde "C" mobil koronavirüs uyarı uygulamasını sembolize ediyor. "L" ise "lüften" yani havalandırma sözcüğünün kısaltması.



