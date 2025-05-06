Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da hükümet krizi: AfD'den erken seçim çağrısı /06 Mayıs 2025 13:22

Almanya'da hükümet krizi: AfD'den erken seçim çağrısı

Almanya'da CDU lideri Friedrich Merz'in Federal Meclis'teki ilk tur oylamada başbakan seçilememesinin ardından aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi erken seçim çağrısında bulundu.

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Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan adayı Friedrich Merz'in Federal Meclis'teki ilk tur oylamada yeterli oyu alamaması üzerine aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden erken seçim çağrısı geldi.

Oylama sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve "Almanya için iyi bir gün" olduğunu belirten AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel başkent Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Merz kenara çekilmeli ve genel seçim yolu açılmalı" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Weidel, bu sonucun, Hristiyan Birlik partileri ve SPD'nin kurduğu koalisyonun "temelinin zayıf" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Almanya'da 23 Şubat'taki genel seçimlerin galibi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Merz, bu sabah parlamentoda yapılan ilk tur oylamada başbakanlık için kendisine gerekli olan 316 oya ulaşamadı. Koalisyon anlaşması yapan CDU ve sadece Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile SPD'nin Başbakan adayı Merz'in bu oylamada Federal Meclis'in toplam sandalye sayısının yarısından bir fazlasının desteğine ihtiyacı vardı.

Toplam 630 sandalyeli Federal Meclis'te CDU/CSU ve SPD'nin 328 milletvekili bulunuyor. Merz'in buna rağmen 316 milletvekilinin desteğini alamaması büyük bir krizin habercisi olarak görülüyor.

Federal Meclis'teki ilk tur oylamada 310 "evet" oyuna karşı 307 "hayır" ve üç çekimser oy çıktı. Bir oy geçersiz sayıldı, dokuz milletvekili oy kullanmadı.
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