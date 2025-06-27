Almanya'da hükümet ortağından CHP ve İmamoğlu'na destek





"Devlet gücünün kötüye kullanımı"

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye'deki muhalefete destek açıklarken, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" çağrısı yaptı.SPD parti kongresinde, partinin yürütme kurulu tarafından kabul edilmesi beklenen taslak metinde, Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin sistematik olarak aşındırılmasının "endişe ve derin bir kaygıyla takip edildiği" ifade edildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulduğuna dikkat çekilen metinde, İmamoğlu için, "Erdoğan hükümetinin siyasi saiklerle yürüttüğü geniş çaplı baskının en önemli kurbanı" denildi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayının tutuklanmasının "hukukun üstünlüğüne dayanan herhangi bir zemini bulunmadığına" vurgu yapılan metinde ayrıca bu sürecin "Türkiye'de siyasi rekabeti ortadan kaldırmak için devlet gücünün kötüye kullanıldığını gösteren bir örnek teşkil ettiği" kaydedildi.Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un çok ötesinde büyük bir desteğe sahip olduğuna işaret edilen metinde, "İmamoğlu'nun tutuklanması, (Erdoğan'ın) en güçlü siyasi rakibini haksız yollarla ortadan kaldırma girişimidir, Türkiye'de demokrasiye ve özgür seçimlere saldırılır" deniliyor.SPD ayrıca AKP hükümetine Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için şu çağrıyı yapıyor:"Türkiye'nin geleceği baskıda değil, demokrasisinin gücünde yatmaktadır. Ve işleyen bir hukuk devleti, olası AB üyeliği için ön koşullardan biridir. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi saiklerle hapsedilmesini şiddetle kınıyoruz. Kendisinin ve diğer tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Anayasal standartlara ve özgür siyasi seçimlere geri dönülmesi Türkiye'deki tüm insanların yararınadır."SPD yönetimi Türkiye'de "büyük bir cesaret" göstererek protestolar için sokağa çıkan kişilerle dayanışma mesajı da verdi.Taslak karar metninde, "İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde büyük bir cesaretle tutuklamalara karşı ve demokrasi için sokağa çıkan herkese dayanışmamızı sunuyoruz. Kardeş partimiz CHP'nin ve Türkiye'de özgür ve demokratik bir ülke için mücadele eden herkesin yanındayız" ifadeleri yer aldı.Bugün Berlin'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in SPD kongresine katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.Özel dün Brüksel'de katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi (PES) toplantısında, "Erdoğan Avrupa Birliği'nden hissetmesi gereken basıncın yüzde 10'unu bile hissetmiyor" sözleriyle AB yönetimlerini eleştirmişti.CHP lideri, "Maalesef Avrupa'daki ülkeler, o ülkelerin yöneticileri Erdoğan'ı alternatifsiz ve ilanihaye Türkiye'nin lideri gibi gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için; bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve 'Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok', 'Erdoğan'dan vazgeçmezler' izlenimini iç politikada kullanma devam etmektedir" şeklinde konuşmuştu.