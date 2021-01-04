Almanya'da Hükümetten Korona açıklaması Durum çok ciddi

Berlin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüs pandemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya'da hastanelerdeki durumun "çok ciddi" olduğunu ifade eden Seibert, Noel ve tatil günlerinde bildirilmeyen vakalar olduğuna işaret ederek şu anda yeni vaka sayısı hakkında net bir değerlendirme yapılamayacağını söyledi.





Seribert, ayrıca hükümetin aşı stratejisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Hükümetin, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ile birlikte aşı temin etmesi kararının arkasında durduğunu belirten Seibert, "Biz bunun doğru yol olduğuna eminiz" dedi. Gazetecilerin çok az sayıda aşı sipariş edilmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesine ilişkin sorularını da Seibert "eyaletlere göre uygulamaların farklılık gösterdiğini belirterek aşılamanın her yerde en iyi şekilde işlemediği" şeklinde cevaplandırdı.





Alman Sağlık Bakanlığından bir yetkili, "Başlarda aşı arzının yeterli olmayacağı biliniyordu" diye konuşmuştu.











