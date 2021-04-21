Almanya'da İflaslara karşı yeni korona paketi!

Yeni korona yardımından, Kasım 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında en az 3 ay ve en az yüzde 50 ciro kaybı yaşayan şirketler yararlanabilecek. Şirketler başvurularını bugünden itibaren ‘Überbrückungshilfe III’ adlı korona yardımları altında yapabilecek. Daha önce ‘Überbrückungshilfe III’ adlı yardıma başvuranlar ise ‘Eigenkapitalzuschuss- Öz Sermaye desteği’nden yararlanmak için ‘Değişiklik başvurusu’ kaydı düşerek başvurularını gerçekleştirecek. Şirketler, kira, elektrik masrafı, kredi faizleri, sigorta giderleri gibi sabit giderler için yardım alacak.







‘İŞLETMELERİMİZİN DESTEĞİMİZE İHTİYACI VAR’





Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü yeni yardımlarla şirket iflaslarının önüne geçmek istediklerini belirtti. Bakanlık Sözcüsü, “Koronayla ilgi durum hâlâ ciddiyetini koruyor. Bu nedenle işletmelerin desteğimize ihtiyacı var” dedi. Bakanlık verilerine göre 13 Nisan tarihinde ‘Überbrückungshilfe III’ yardımlarına başvuranların yüzde 42’sine yaklaşık 3.1 milyar euro değerinde yardım yapıldı. Yardımların çoğunluğu kasım ve aralık 2020 için yapılan başvuruları kapsıyor.