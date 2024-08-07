Almanya'da ihracaat beklentilerin üzerinde düştü

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ

Piyasa analistleri, ihracatın haziran ayında %1,5 düşmesini bekliyordu. Ancak açıklanan veriler, beklentilerin üzerinde bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu durum, küresel ticaretteki dalgalanmaların Almanya'nın ihracatına olumsuz yansıdığını ortaya koydu.

İTHALAT ARTTI

Haziran ayında ithalat, bir önceki aya göre %0,3 artarak 107,3 milyar avroya yükseldi. Ancak, geçen yılın aynı dönemine göre ithalat %6,4 azaldı. Almanya, haziran ayında 20,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

TİCARET FAZLASI

Haziran ayında Almanya, 20,4 milyar avro ticaret fazlası elde etti. Bu, ülkenin dış ticaret dengesindeki olumlu durumu koruduğunu gösteriyor. İthalatın sınırlı artışı ve ihracattaki belirgin düşüş, küresel ticaret dinamiklerinin Almanya üzerindeki etkisini vurguluyor.

Almanya'nın ihracatı, haziran ayında bir önceki aya göre %3,4 azaldı. Federal İstatistik Ofisi'ne göre ihracat 127,7 milyar avro oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %4,4'lük bir düşüşü işaret ediyor.