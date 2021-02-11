Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da iki bölgedeki sınırları kapatma kararı /11 Şubat 2021 22:13

Almanya'da iki bölgedeki sınırları kapatma kararı

Almanya'da koronavirüs nedeniyle Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesine olan sınırların 14 Şubat itibariyle kapatılacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Almanya, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesine olan sınırlarını 14 Şubat’ta kapatıyor.

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya’da, kısıtlamaların 7 Mart’a kadar uzatılmasının ardından yeni sınır önlemleri alındı. Hükümet, mutasyona uğramış olan Covid-19’un yeni türünün Almanya’ya girişini engellemek maksadıyla virüsün görüldüğü Avusturya’nın Tirol bölgesini ve Çekya’yı riskli bölge ilan etti.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından uzmanlar, söz konusu bölgelere yönelik sınır kontrollerini yeniden geri getirme kararı alırken, yeni önlemlerin 14 Şubat’tan itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Söz konusu bölgelerden sadece Almanya vatandaşlarına ile ticari geçişlere izin verileceği, diğer tüm geçişlere kapatılacağı aktarıldı. Tirol ve Çekya’dan Almanya’ya gelmek isteyen Almanya vatandaşlarından ise negatif sonuçlu Covid-19 testi istenecek ve ardından karantinaya alınacaklar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da iki bölgedeki sınırları kapatma kararı Sonraki Haber >>

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:49