Almanya'da iki doz aşı olana her şey serbest olacak!

Almanya'da yurttaşlar Kovid-19 pandemisi önlemlerinden sabırlarının taştığını protestolarla dışa vururken, Sağlık Bakanı Jens Spahn iki doz aşı olanlara hareket serbestisi vaat etti, ancak kesin tarih vermedi.







Toplu aşılamanın temposunu artırmaya çalışan Sağlık Bakanı Jens Spahn, iki doz aşı olanların testsiz ve karantinasız seyahat, alışveriş, kuaföre gitme serbestisine sahip olacağını söyledi. Aşılılara hareket serbestisi ayrıcalığının ne zaman yürürlüğe gireceğini ise belirtmedi.





Kuaför için negatif test zorunluluğu yürürlükte





Almanya'nın birçok eyaletinde mağazalardan alışveriş yapabilmek veya kuaföre gidebilmek için koronavirüs testinin negatif olması şartı aranıyor. Almanya'ya hava yoluyla giriş yapan tüm yolcuların geldikleri ülkede korona testi yaptırması ve sonucunun negatif olduğunu ispatlaması isteniyor. Almanya'ya dönenlerin, ikamet ettikleri eyaletlerin düzenlemelerini dikkate almaları, test sonuçlarını ilgili sağlık dairelerine iletmeleri, gerekli görüldüğü takdirde karantinada kalmaları gerekebiliyor.





'Aşı olanlar virüs bulaştırmıyor' raporu





Almanya'nın bulaşıcı hastalıklarla ilgili yetkili sağlık kurumu Robert-Koch Enstitüsü (RKI), ikinci doz aşıyı en az 15 gün önce alan kişilerin yakın zamanda Kovid-19 testi negatif çıkanlara göre başkalarına virüs bulaştırma riskinin daha düşük olduğunu rapor etmişti. Raporda eldeki bulgulara göre aşılanan kişilerin virüsün yayılmasında rol oynamadığı belirtilmişti.





Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte bu rapora atıf yapan Sağlık Bakanı Spahn, pandeminin üçüncü dalgasının dizginlemesinin aciliyetine vurgu yaptı. Bununla birlikte iki doz aşı olanlara testi negatif çıkanlarla aynı muamelenin uygulanacağını belirtti.





Birkaç hafta içinde uygulamaya sokulabilir





Bahar ve yaz aylarında seyahat etmeyi planlayanlara, iki doz aşı olanlar için seyahat nedeniyle karantinaya girmenin kaldırılacağı müjdesini veren Sağlık Bakanı, "Şimdi bu bulguları federal eyaletlerle tartıştıktan sonra uygun zamanda yürürlüğe koyacağız" sözünü verdi. Gazete, yeni düzenlemelerin birkaç hafta içinde uygulanabileceğini öngördü.





Şimdilik 83 milyon içinde 4.3 milyon iki doz aşı oldu





Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 83 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 12'si en az bir doz, yaklaşık 4.3 milyonu iki doz aşı oldu.





AfD'den 'aşı mecburiyeti' tepkisi





Muhalefet partisi Almanya için Alternatif (AfD), Spahn'ın önerisini eleştirdi. Aşırı sağcı partinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, bu önerinin 'aşı olanlara daha fazla özgürlük verilmesi olarak satıldığını' söyledi. Weidel, bunun 'aşı olmayanları veya olmak istemeyenleri etiketlemekten başka bir şey olmadığını ve aşı zorunluluğuna dönüşmesi ihtimali bulunduğunu' belirtti.





AB'ye dijital aşı kimliği geliyor





Nitekim Avrupa Komisyonu, AB dijital aşı kimliğinin 1 Haziran'da hazır olacağını açıklamış durumda. Yaz tatili için yapılan seyahatlerde de kullanılacak 'dijital yeşil kimlikte', yaptırılan aşıların yanısıra PCR ve hızlı testlerin sonuçları ile geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonlarına ilişkin bilgileri yer alacak. Komisyon, dijital yeşil kimliği, 'hareket özgürlüğüne imkan sağlayarak Avrupa yaşam tarzını geri getireceği' gerekçesiyle lanse ediyor.