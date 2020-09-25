Almanya'da ikinci dalga endişesi

Uzmanlar özellikle aile buluşmaları, eğlence ve gizli olarak yapılan tekno-müziği partilerinin, sayıların artışında büyük rolü olduğunu belirtiyor.





Nitekim ay başında Hamm şehrinde yaşayan Uşaklı bir aile tarafından düzenlenen düğünden sonra en az 200 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi ve 2 bin kişinin karantinaya alınması, bu tezi doğrulayan bir gelişme oldu.







KINA GECESE SONRASI VAK'A PATLAMASI





Virüsü hem kına gecesine hem de düğüne giden 50 yaşındaki bir kadının bulaştırdığı belirtiliyor. Hamm şehri yöneticileri bugünden geçerli olmak üzere, düğün eğlencelerine en fazla 25 kişinin katılabileceğini duyurdu.





Kuzey Ren Vestfalya’da ve Bavyera eyaletlerinde karantinaya alınan öğrenci sayısı 15 bini, karantinaya alınan öğretmen sayısı ise bini aştı. Diğer eyaletlerle birlikte karantinaya alınan öğrenci sayısı yaklaşık 20 bini buldu.



