Almanya'da ikinci dalga endişesi

Uzmanlar özellikle aile buluşmaları, eğlence ve gizli olarak yapılan tekno-müziği partilerinin, sayıların artışında büyük rolü olduğunu belirtiyor.
Nitekim ay başında Hamm şehrinde yaşayan Uşaklı bir aile tarafından düzenlenen düğünden sonra en az 200 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi ve 2 bin kişinin karantinaya alınması, bu tezi doğrulayan bir gelişme oldu.
KINA GECESE SONRASI VAK'A PATLAMASI
Virüsü hem kına gecesine hem de düğüne giden 50 yaşındaki bir kadının bulaştırdığı belirtiliyor. Hamm şehri yöneticileri bugünden geçerli olmak üzere, düğün eğlencelerine en fazla 25 kişinin katılabileceğini duyurdu.
Kuzey Ren Vestfalya’da ve Bavyera eyaletlerinde karantinaya alınan öğrenci sayısı 15 bini, karantinaya alınan öğretmen sayısı ise bini aştı. Diğer eyaletlerle birlikte karantinaya alınan öğrenci sayısı yaklaşık 20 bini buldu.
ENDİŞE VERİCİ AÇIKLAMA
Ağustos başından bu yana açık olan okullarda, sonbaharla birlikte grip sezonunun da başlayacağı belirtilerek Korona virüsü vak'alarının daha da artacağı tahmin ediliyor.
Ülkenin en tanınan viroloğu olan Christian Drosten‘in “Önümüzdeki aylarda duruma hakim olabilmemiz için bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. Salgın gerçekten asıl şimdi başlıyor. Bu bir doğal felaket” açıklaması büyük yankı uyandırdı.
Drosten, Koronavirüs ile mücadele için Almanya’nın en kısa zamanda farklı ve yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini, aksi takdirde Fransa ve İngiltere’de yaşanan duruma benzer bir gelişmenin Almanya’da da gündeme geleceğini söyledi.
Fransa’da her gün 10 binin üzerinde kişi salgına yakalanıyor, vakaların artmasıyla ölü sayısı da yükseliyor.
Alman Bilim Akademisi Leopoldina ise Corona virüsüyle mücadele için tüm ülkede geçerli tek tip Koronavirüs salgını tedbirlerinin yürürlüğe girmesini talep etti.
Bir aşı bulunsa bile 2021 ilkbaharına kadar yeterli derecede aşı yapılamayacağı belirtilen akademinin açıklamasında, hızlı test yapılması, karantina ve izolasyon sürelerinin 10 güne indirilmesi önerilerine ek olarak insanların sorumlu davranması ve insanlara psikolojik destek verilmesi gerektiği vurgulandı.
Federal hükûmet, AB’nin toplam 14 ülkesini toptan ya da kısmen riskli bölge ilan etti ve seyahat uyarısı yayınlandı.
Listede yer alan ülkeler arasında, Danimarka, Portekiz, İrlanda ve Slovenya yer alırken, Fransa’nın büyük bölümü, Çek Cumhuriyeti ile Avusturya da bulunuyor. Riskli bölgelerden dönenler test yaptırmak, test sonucu gelene kadar karantinada kalmak zorunda.
HEIKO MAAS KARANTİNADA
Türkiye'de Koronavirüs salgını başladığından bu yana riskli ülkeler listesinde yer alıyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, halka bir çağrı yaparak, önümüzdeki aylarda başka ülkelere seyahat edilmemesini istedi.
Diğer ülkelerdeki durumun çok daha endişe verici olduğunu ve yaz aylarında yurtdışında tatil yapan çok sayıda kişinin virüsle geri döndüğünü söyleyen Spahn, “Önümüzdeki aylarda duruma hakim olabilmemiz için yurtdışında tatillerden vazgeçilmesi gerekiyor. Bu seyahat sektörü için çok olumsuz bir durum, ancak bence şart.” diye konuştu.
Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, bakanların tümünün karantinaya alınacağı şeklindeki söylentileri yalanlandı. Yakın korumasının testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün karantinaya girmişti.
Dün de Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, karantinada olduğunu duyurdu. Alman basınında çıkan haberlerde, tüm kabinenin birkaç günlüğüne karantinaya gireceği öne sürülmüştü.