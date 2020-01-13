Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba imha edildi /13 Ocak 2020 11:35

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba imha edildi

Almanya'nın Dortmund kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle 14 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Her biri 250 kilogram olan biri İngiliz diğeri Amerikan yapımı bombalar uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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Almanya’nın Dortmund kentinde 14 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki bombanın etkisiz hale getirilmesi için evlerinden tahliye edildi.

Yetkililer tarafından Amerikalı ve İngilizlere ait oldukları açıklanan bombaların, 250'şer kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Luisen Caddesi'nde bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bomba ile Beurhaus Caddesi'ndeki 250 kilogramlık Amerikan yapımı bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Binlerce olduğuna inanılıyor

Yakınında mermilerin bulunduğu iki hastane boşaltılırken, 14 binden fazla kişi okullara yerleştirildi.

Şehrin tren istasyonu ise geçici süreyle kapatıldı. Operasyon saatlerce sürdü.

Uzmanlar, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından atılan ve patlamayan binlerce bombanın hala Alman topraklarında yer altında olduğuna inanıyor.

 
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