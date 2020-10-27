Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da iktidar partisi CDU kongresi ertelendi /27 Ekim 2020 09:24

Almanya'da iktidar partisi CDU kongresi ertelendi

Almanya'da iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) 4 Aralık’ta Stuttgart’ta yapılması planlanan kurultayı yine ertelendi.

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Erteleme kararını pazartesi günü Berlin’de toplanan partinin federal yönetim kurulu aldı. Böylece CDU kurultayı gelecek yıl nisan ayına kaldı. Daha önce de kurultay koronavirüs nedeniyle 4 Aralık’a ertelenmişti.

Yönetim kurulunun ertelemeye yönelik aldığı kararı CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak açıkladı. Toplantı sonrası parti merkezinde basın mensuplarının karşısına çıkan Genel Sekreter Paul Ziemiak, kurultayın ertelenmesini parti üyelerinin de istediğini belirterek “Bir parti için özellikle seçimli kurultay çok önemli. Ancak CDU olarak şu günlerde sorumluluğumuzu da biliyoruz. Bir yandan parti içindeki talep diğer yandan da salgın dönemindeki sorumluluk bilinciyle kurultayın ertelenmesi önerisini yönetim kurulu kabul etti. 4 Aralık’ta Stuttgart’taki kurultay gerçekleşmeyecek” dedi.

YENİ YILA KALDI

Genel Kurul’un ne zaman yapılacağına ilişkin ise karar alınmadı. Karar, federal yönetimin aralık ayında ya da ocak ayında yapacağı toplantıya bırakıldı. Eğer 14 Aralık’taki toplantıda karar çıkmazsa ocak ayındaki toplantıda parti yönetimi tarihi belirleyecek. Ayrıca korana salgını nedeniyle kurultay salonda yüz yüze yapılamazsa genel başkan seçiminin dijital ya da da mektupla oy verme şeklinde olup olmayacağının kararını da yine yönetim verecek.

AKK ADAY OLMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK), geçen şubat ayında Thüringen Eyalet Başbakanı oylamasında partisinin eyalet milletvekilleri ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) parti grubunun oylarıyla Hür Demokrat Parti (FDP) adayının eyalet başbakanı seçilmesinden sonra partisine gelen yoğun eleştiriler üzerine parti genel başkanlığını bıraktığını açıkladı. AKK, başbakan adayı da olmayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine CDU yönetimi nisan ayında genel başkan seçmek için olağanüstü kurultay kararı almıştı.
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