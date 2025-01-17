Almanya'da iktidara gelmesi beklenen CDU, aile birleşimini askıya almayı planlıyor

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere kısa süre kala, anketlerde açık ara birinci sırada yer alan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), aile birleşimini büyük ölçüde sınırlamayı planlıyor. Muhafazakar çizgideki CDU/CSU'nun meclis grubu başkan yardımcısı Jens Spahn, Almanya'da göçle ilgili 'sınıra gelindiğini' belirterek aile birleşiminin askıya alınması gerektiğini savundu.





DW Türkçe'nin aktardığına göre, Merkel hükümetinde sağlık bakanı olarak görev yapmış olan CDU'lu siyasetçi, Ippen Media Grubu'na verdiği demeçte, göçün kesin hatlarla sınırlanması gerektiğini ifade eden Spahn, "Bu nedenle bir önlem de aile birleşimini askıya almak" dedi. Jens Spahn, aile birleşimini tamamen askıya almayı mı kastettiği sorusuna ise, "Tamamen" yanıtını verdi.





SEÇİM BİLDİRGESİNDE DE VAR

CDU ve CSU'nun 23 Şubat seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesinde de aile birleşiminin sınırlandırılacağı belirtiliyor. Ancak bu sınırlama 'Subsidiar' yani ikincil koruma statüsünde olan göçmenler için öngörülüyor. Bu statü, ülkelerinde ciddi zarar görme riski taşıyan ama mülteci ya da sığınmacı olarak kabul edilmeyen kişilere veriliyor. Bildirgede şöyle deniliyor: "İkincil koruma hakkına sahip kişiler için aile birleşimini askıya alıyor ve tüm gönüllü kabul programlarını sonlandırıyoruz."





TÜRKLER DE ETKİLENECEK

Almanya 2023 yılında aile birleşimi için yaklaşık 130 bin kişiye vize verdi. Bunların çoğu Suriye, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarına verildi. Dışişleri Bakanlığı 2024 yılına ilişkin rakamları ise henüz yayınlamadı.





Öte yandan Spahn demecinin devamında Birlik partilerinin izleyeceği sert sığınmacı politikalarının bir kez daha altını çizdi. Almanya'nın etrafının 'güvenli üçüncü ülkelerle çevrili' olduğunu belirten Spahn, bu ülkelerden gelenlerin Almanya'da sığınma hakkı talep etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. "Kimseye yardım etmek istemiyoruz demiyoruz; ancak kime, neden yardım ettiğimizi kontrol etmeliyiz" diyen Jens Spahn, mültecilerin kabulünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kontenjanlarının dikkate alınacağını belirtti.