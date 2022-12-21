Almanya'da ilaç krizi büyüyor: 'Takas' önerisi tepki çekti

Almanya'da yaşana ilaç krizi devam ederken, Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt'ın 'komşular arasında ilaç takası' önerisi eczacıların tepkisini çekti. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, krizle mücadele için fiyat artışına izin verdi, bu da sağlık sigortalarının eleştirilerini beraberinde getirdi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Almanya'da şu anda büyük çoğunluğu eşdeğer olmak üzere 330 ilaçta kıtlık yaşanıyor. Bunlar arasında ağırlıklı olarak çocuklar için ateş düşürücü ve öksürük şurubu, antibiyotikler, tansiyon, şeker ve kanser ilaçları yer alıyor. Buna çözüm için Reinhardt, komşular ve tanıdıklar arasında ilaç takası önerdi, “Komşular ve tanıdıklar birbirlerine yardım etsin, hasta olmayanlar evdeki ilaçları hastalara versin” dedi.





ECZACILAR İLAÇ TAKASI ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKTI

Öneri, büyük çoğunlukla sert tepki çekerken, destek verenler de oldu. Baden Württemberg Eyaleti Eczacılar Birliği Başkanı Frank Eickmann, öneriyi 'abes' olarak niteledi. SWR3 radyosuna konuşan Eickmann, evdeki ilaçların son kullanma tarihlerinin belirsiz ve kullanım kılavuzlarının eksik olabileceğini, ayrıca şeker ve tansiyon ilaçlarının doktor tavsiyesi olmadan kullanılamayacağını söyledi.





Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Eczacılar Birliği Başkanı Axel Pudimat da NDR radyosunda ilaç takasına karşı çıkarak, önerinin insanları ürküteceğini belirtti. Yine NDR radyosunda Hasta Koruma Birliği'nden Eugen Brysch, önerinin, 'son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar tüketilsin' demek olduğunu savundu. Bununla birlikte, ailelerin ateş düşürücü ve öksürük şuruplarını paylaşabileceğini söyledi. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Doktorlar Birliği Başkanı Andreas Crusius ise, “Fena bir fikir değil” diyerek öneriye destek verdi.





'TASARRUFU BİRAZ ABARTTIK'

Son aylarda artan ilaç krizine çözüm için harekete geçen Lauterbach, ilk tedbir olarak ilaçlarda fiyat artışına izin verdi. Lauterbach, kamu hastalık sigortalarına güncel fiyattan bir buçuk kata kadar fazla fiyat ödemeleri için izin verdiğini ve bunun hemen yürürlüğe girdiğini bildirdi. Almanya'da ilaçlarda tavan fiyat bulunuyor, ilaç şirketleri bu fiyatın üzerine çıkamıyor. Uzmanlar, bu sebeple ilaç firmaları için Almanya'nın cazip olmadığını, kıtlığın da bu yüzden yaşandığını savunuyor.





Lauterbach, “Tasarruflu olmayı biraz abarttık” diyerek fiyat artışını savundu. Lauterbach, hastalık sigortalarının, “İlaçlarda fiyat artışı, ilaç firmalarına büyük bir Noel hediyesi oldu” eleştirisini, “Çocuklara Noel hediyesi” diyerek geri çevirdi.





Kamu hastalık sigortalarına bağlı Sağlık Sigortaları Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, fiyat artışına izni, 'doğru yönde atılmış bir adım' olarak niteledi. Gassen, ilaç üreticileri üzerinde maliyet yükünün azalacağını belirtti. Kamu Hastalık Sigortaları Birliği Başkanı Doris Pfeiffer ise fiyat artışına karşı çıktı, bunun ilaç firmalarına 'Noel hediyesi' olduğunu söyledi. Pfeiffer, fiyat artışının ilaç kıtlığını çözüm olacağının şüpheli olduğunu savundu. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery de fiyat artışını kıtlığa çözüm olmayacağını söyledi. Rheinische Post gazetesine konuşan Montgomery, piyasada bulunmayan ilaçların ya artık üretilmediğini ya da birçok şirket tarafından Çin'de ve Hindistan'da üretildiğini söyledi, patent korumalı ilaçlarda kıtlık olmadığını savundu.